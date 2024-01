ANNONS: Vackra och personliga helix örhänge

ANNONS: Örhängen har en lång historia bakom sig. Man har hittat bevis på att de förekom så tidigt som för sextusen år sedan. Ett av våra mest älskade smycken kan stoltsera med gamla anor!

Helixörhänge

Kvinnor och män från samhällets alla skikt har smyckat sig med örhängen. Det lilla smycket har betytt så mycket för människor under historiens gång.

Många har flera piercingar i öronen och här ska vi prata om just den som sitter högst upp i örat, en så kallad helixpiercing. Köp vackra helixörhängen här om du är på jakt efter ett nytt snyggt smycke!

Den här typen av piercing har blivit oerhört populär under se de senaste åren, vilket är lätt att förstå. Det är ju så fint med ett smycke på öronkanten och det är lätt för dig att leka med din stil med just den här typen av smycken. Ett helixörhänge matchar du enkelt med andra örhängen och smycken och det blir ofta väldigt effektfullt.

Helixörhängen är oftast små eller små hoops som sitter väldigt nära örat. Perfekt, då slipper du att håret trasslar in sig i dem. Helixörhängen gör sig kanske allra bäst med uppsatt eller kort hår – då kan de stråla med all sin glans och skapa en vacker siluett! Då blir de verkligen synliga och det är även då som de kommer till sin rätt helt och fullt.



Flexibelt smycke



I dag vill vi gärna uttrycka och visa vår unika personlighet och det gäller givetvis även de smycken vi väljer att bära. Din kreativitet och fantasi kommer att skapa de blandningar av smycken som passar just dig och din stil allra bäst. Och visst är det ju som så att vi ofta vill ha olika smycken beroende på dagsform och vad som står på agendan för dagen. Ett jobbmöte kräver förmodligen helt andra smycken än vad en partykväll i goda vänners lag gör.

Helix är hela det böjda området längs örat och en del väljer att pierca flera hål för att kunna ha likt ett halsband av glittrande stjärnor, vilket är otroligt vackert. Här är utbudet av helixörhängen stort och de säljs individuellt – allt för att du ska kunna kombinera och matcha dina smycken exakt som du vill. Ofta kan ett helixörhänge även passa på öronsnibben och blir då till ett mer klassiskt smycke. Ett flexibelt litet smycke, helt enkelt! Helixörhängen är fantastiska smycken – passa på att experimentera med olika varianter av dem!