Åh jag önskar du finns kvar

KRÖNIKA. En av våra vackraste röster har tystnat, en stjärna har slocknat. Den nionde december dog sångerskan Marie Fredriksson. Hennes musik – solo eller i sällskap av Per Gessle i Roxette – har följt mig genom både liv och död, hennes röst har fått tonsätta både födelser och ett sista farväl. Bara några dagar innan Marie Fredrikssons bortgång nåddes min familj av det väldigt sorgliga beskedet att min älskade mormor lämnat oss. Det var en chock. Hon blev 85 år – ingen ålder tycker vi, men hjärtat orkade inte. Marie Fredriksson blev bara 61. Hon som kämpade mot sjukdomen, och mot alla odds ställde sig på scen igen. Tappade texten ibland, hade svårt att gå, men hade ändå en enorm utstrålning. Hon fick oss att känna tro.

När livet kommer att ryckas ifrån oss kan vi inte veta i förväg. Därför kan vi aldrig vara nog rädda om oss. När mörkret och kylan infinner sig ökar risken för eldsvådor när någon glömt släcka ljusen. Någon går genom den första tunnlagda isen. Och så har vi den första blixthalkan när man är ovan vid vinterväglag. Margareto Nilssons livskamrat Olle Rosell dog i en tragisk olycka och hon bestämde sig mitt i sorgen för att ge Sjöräddningssällskapet en båt i hans namn. Fler liv kan förhoppningsvis räddas tack vare insamlingen. För detta anser vi att hon är värd Skärgårdens hederspris.

”Du borde åkt tidigare”. Jag vet inte hur många gånger någon sagt just de orden när folk är arga över att ha missat färjan för att framförvarande bil inte släppt fram dem på våra smala vägar. Men alla som kör fort är inte olämpliga bilförare eller sent ute. Det kan finnas goda och livsviktiga anledningar till att en del kör – i andras tycke – för fort. På flera öar i skärgården har vi deltidsbrandmän som har några minuter på sig att köra sina privatfordon till stationen, få på sig larmstället, hoppa in i bilen och slå på blåljusen. De vill bara komma fram så snabbt som möjligt för att rädda liv, miljö eller egendom. Samma sak med sms-livräddare och sjöräddare. Utöver sitt vanliga arbete, till liten ersättning. En eloge till er.

Så, vi kan väl bara vara överens om att om någon tycks ha mer bråttom än du själv, släpp förbi den personen i trafiken. Kanske är det bara en fartdåre, och då slipper du känna dig jagad av denne. Kanske är det någon på väg till ett hjärtstopp eller till brandstationen. Det syns inte på bilen. Nästa gång kan det vara en brandman eller sjöräddare på väg hem till din mormor. Någon får tack vare dem ha sin nära anhöriga kvar en stund till.

God jul och kör försiktigt.