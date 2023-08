Åk inte på en blåsning efter kalaset

Sedan sjöfyllerilagen skärptes är det krångligare för de som varit på fest att ta sig hem med egen båt. Hur mycket kan man egentligen dricka utan att överskrida 0,2 promille som är maxgränsen för båtförare och finns det något bra sätt att hålla koll på den egna promillenivån?

Julbord, påskparty, midsommarfest, surströmming och kräftkalas. Vid våra stora svenska festhögtider dignar borden av kulinariska läckerheter och till samtliga är det tradition att även servera starkvaror. Att gå på en sådan fest innebär för många öbor att de måste åka båt för att senare kunna ta sig hem vilket kräver god planering och eftertanke.

– Man ska alltid vara försiktig, säger Jonas Feldin och hans kamrat Tommy Österman håller med:

– Absolut. Bäst är om man kan sova över eller åka med någon som är helt nykter, säger han.

Tillsammans med de goda vännerna Amanda Feldin Hjert, Karin Österman, Natanong Ngoncharlee och Roger Hesselius samlas de på en glasveranda i norra skärgården för att hålla kräftskiva. På bordet dukas faten med de röda skaldjuren fram medan dofter från dill, västerbottenpaj och ädla droppar i immiga glas kittlar smaklökarna.

Strax är deltagarnas tallrikar fyllda med läckerheter men innan någon hunnit smaka på maten höjer Jonas sitt spetsglas och intonerar den första snapsvisan. De övriga kring bordet stämmer in i ”Helan går” så att fönsterrutorna skallrar och snart är kalaset i gång på allvar.

Alkoholfrågan tycks ständigt vara aktuell i Sverige. Husbehovsbränning ömsom förbjöds och tilläts under i stort sett hela 1700-talet och en bra bit in i århundradet därpå. Det blev definitivt stopp för hembränningen 1860 och då tog staten över produktionen vid sina kronobrännerier. ”Kräftor kräva dessa drycker” skaldade Albert Engström på sin berömda kampanjaffisch inför folkomröstningen 1922 om totalförbud mot alkohol. Något förbud blev det aldrig men motbokssystemet mellan 1917 och 1955 begränsade svenska folkets tillgång på alkohol. Det i sin tur lade grunden för den omfattande spritsmugglingen över Östersjön under 1920- och 1930-talen i vilken åtskilliga skärgårdsbor deltog.

När sjöfyllerilagen skärptes för 13 år sedan sänktes maxgränsen från 1,00 till 0,2 promille alkohol i blodet för att få framföra en båt som är minst tio meter eller kan göra 15 knop eller mer. Även andra personer ombord, som bedöms ha ”betydelse för båtens säkra framförande” omfattas av lagen.

– Det är galet att ha samma gräns för bil- och båtåkande. Marginalerna är mycket mindre och farterna högre när man kör bil. Det kan inte alls jämföras med att köra båt, säger Amanda och Roger håller med:

– Det finns inget land i världen som har så tuff promillegräns för fritidsbåtar. 0,2-lagen är helt förkastlig och borde ändras, säger han.

De är långt ifrån ensamma om sina åsikter. Ända sedan lagen skärptes har den kritiserats hårt för att vara rättsosäker och kriminalisera människor som inte utgör någon fara för sig själva eller andra. Brott mot lagen kan leda till dryga dagsböter, återkallat körkort och vapenlicens samt fängelse.

Oavsett vad man tycker om 0,2-lagen är få beredda att riskera de följderna trots de inskränkningar och krångel i det sociala umgänget som många öbor upplever att regelverket för med sig.

Självklart är det säkraste att inte dricka en enda droppe alkohol om man därefter ska köra båt men för den som ändå frestas att smaka på starkvarorna gäller det att ha koll på alkoholintaget.

Det finns en uppsjö av huskurer och appar till hjälp för den som försöker klura ut när alkoholen går ur kroppen men ingen av dessa går att lita på. Alkoholförbränningen varierar stort mellan individer och tillfällen. Dessutom påverkas förbränningen av en rad faktorer som till exempel vad man väger och ätit, liksom kön och ålder.

En bra alkoholmätare kan dock ge en god fingervisning om vilken promillehalt man har och när man kan sätta sig bakom ratten och styra hemåt. Det finns massor av sådana instrument på marknaden där de billigaste kostar drygt 100 kronor medan man får betala nästan 4 000 för de dyraste. Enligt flertalet tester som gjorts av alkoholmätare är många av de billiga alternativen opålitliga och därför rekommenderas att man satsar på en dyrare variant.

Skärgården lät partygänget provblåsa i en sådan apparat efter varje snaps de drack under kräftkalaset. Till vår enkla undersökning valde vi alkohol-mätaren Alcosense pro som fått toppbetyg i flera olika tester. Den kostar från 2 300 kronor och ska enligt tillverkaren vara den mest avancerade mätaren i sin prisklass och ge stor noggrannhet i mätvärdena.

Vi lät deltagarna dricka fyra centiliter var av 41,5 procentigt brännvin men någon annan alkoholhaltig dryck serverades inte under middagen. Efter varje sup fick de vänta i 30 minuter varefter de först sköljde munnen med vatten för att få bort eventuell munalkohol och därefter blåste de i apparaten.

– Jag kände mig lite yr redan efter det första glaset, säger Roger som då blåste 0,23 promille.

Natanong däremot kände sig påverkad först efter den fjärde snapsen då hon totalt hade druckit 16 centiliter alkohol och blåste 0,66 promille.

Uppenbart är att man inte enbart kan låta den egna känslan avgöra om man är nykter nog för att sätta sig bakom ratten.

Alla alkoholmätare måste kalibreras en gång om året för att behålla sin noggrannhet. Det är också viktigt att inte använda mätaren direkt efter alkoholintaget för då ökar risken för felutslag och dessutom kan apparaten skadas.

Att alkoholförbränningen kan variera kraftigt bekräftas tydligast av Jonas resultat. Av våra festprissar är han den som är längst och väger mest. Jonas, som också hade ätit en stadigare frukost än de andra deltagarna, blåste 0,29 promille efter sitt femte glas. Den koncentrationen hade de flesta andra uppnått redan efter sitt andra glas.

Efter genomförd test var festdeltagarna överens om att det säkraste är att avstå från att sätta sig bakom båtratten när man druckit. Om man av någon anledning ändå måste ta båten är en pålitlig alkoholmätare det bästa och förmodligen enda sättet att kontrollera den egna nykterheten.

Resultat