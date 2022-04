Amfibieregementet till Mali i sommar

Foto: Mats Nyström / Försvarsmakten

Trots det spända säkerhetsläget i Sverige förbereder sig delar av marinen nu för insatser utomlands.

– Inget som på något sätt påverkar vårt övriga arbete på Amf1, säger Clara Hägg, kommunikatör.

Under Försvarsmaktens pressträff torsdagen den 17 mars sa insatschef Michael Claesson att ett väpnat angrepp mot Sverige inte kan uteslutas i nuläget:

– Ryssland har alltjämt handlingsfrihet med en stor del av sina väpnade styrkor i Sveriges närområde. Främst i den marina domänen. Det säkerhetsläge vi nu befinner oss i innebär att ett väpnat angrepp mot Sverige inte kan uteslutas, men jag vill vara tydlig: Försvarsmakten präglas alltjämt av ett operativt lugn, vi upprätthåller beredskap och förmåga att möta alla typer av händelser.

Han lyfte samtidigt de internationella insatser där svenska trupper ingår.

– När mångas ögon nu vilar på händelseutvecklingen i Europa är det viktigt att påminna om att de internationella insatserna också stöder svenska säkerhetsintressen, sa han.

Kopplingen är inte oväsentlig. I sommar ska stora delar av Amfibieregementet förstärka FN-insatsen Minusma i Mali. Där har svensk militär haft verksamhet sedan 2014.

Riksdagen beslutade så sent som i oktober i fjol att Sveriges bidrag till insatsen ska fortsätta med upp till 470 personer på plats i Mali fram till december 2022. Dock bedöms styrkan normalt uppgå till cirka 220 personer, som är på plats sex månader i taget.

Men i mars kom besked från regeringen att man beslutat avveckla det svenska bidraget till insatsen ett år tidigare än beräknat. Ursprungligen skulle den svenska delen avvecklas under 2023 för att tas hem under 2024, men nu tas den hem redan till juni 2023. Beslutet att avveckla ska dock inte ha att göra med Ukrainakonflikten, utan baseras på att den sittande juntan i Mali har beslutat att skjuta på de demokratiska valen i fem år, samt att den rysslandskopplade armén Wagner Group bjudits in att verka i landet.

Innan dess är det dock dags för Amfibieregementet att som sista styrka byta av den som nu är där.

– Det stämmer att Stockholms amfibieregemente deltar med personal till insats Minusma i Mali. Insatsen genomförs med soldater och officerare från hela marinen, det är därför inget som på något sätt påverkar vårt övriga arbete på Amf1, säger Clara Hägg, kommunikatör på Amfibieregementet. Hon hänvisar därefter vidare till Försvarsmaktens centrala kommunikationsavdelning.

På frågan om hur man ser på riskerna med att personal skickas utomlands utifrån det förvärrade säkerhetspolitiska läget i Europa vill Försvarsmakten inte ge några kommentarer. Man säger dock att internationella insatser är en del av Försvarsmaktens ordinarie verksamhet och innebär förutom att bidra till stabilitet och säkerhet på plats även att man ökar interoperabiliteten med andra nationer och vässar förmågan överlag, vilket också är viktigt vid nationellt försvar.