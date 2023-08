Ångbåtstrafiken tillbaka på Skogsö

I över 60 år har Skogsö varit utan reguljär ångbåtstrafik, men nu har det till slut blivit ändring på det. I början på veckan släppte Waxholmsbolaget tidtabellerna för höstsäsongen.

Även om sommaren inte är slut riktigt än så är det likväl den tiden på året då många börjar återvända till arbete och skola. Under måndagen gick Waxholmsbolaget därför över till höstens tidtabeller som är mer anpassade för skol- och jobbpendling. Turlistan ligger ute för allmän beskådan och det finns en nyhet som lär göra Skogsöborna särskilt glada. På torsdag- och fredagskvällarna har S/S Norrskär tidigare åkt till Ramsösund via Vaxholm. Nu kommer hon i stället åka söder om Tynningö via bland annat Skogsö och Knutsholmen. Två dagar i veckan kommer alltså Skogsö ha reguljär ångbåtstrafik, något de inte haft sedan 1950-talet. Under torsdagen den 24 augusti går den första turen till Skogsö och inför det har öborna försökt samla ihop en välkomstkommitté till invigningen.

I samband med att höstturlistan presenteras meddelar också Waxholmsbolaget att man även under den här hösten kommer ha möjlighet att resa på sin SL-biljett. Det gäller från och med den 14 september för dig som har en biljett som är giltig i minst 30 dagar.

Hösttidtabellen gäller alltså mellan den 21 augusti och den 9 december. Under de första fyra veckorna kommer trafiken i princip rulla på som vanligt på fartygen Norrskär, Storskär och Västan för att sedan trappas ner under lågsäsongen.

John Gimling