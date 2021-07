Annons: Anlita en flyttfirma i Malmö inför flytten

ANNONS

Att flytta är något som stressar de allra flesta personer. Oftast på grund av att det är mycket att planera, packa och tänka på. Om du glömmer en viktig detalj kan det påverka vardagen i flera veckor efter flytten.

Nedan ger vi dig några tips om du ska flytta inom Malmö!

Planera i tid

Börja planera flytten i alla fall en månad innan utsatt datum för att säkerställa att du faktiskt kommer hinna med allt. För det är otroligt mycket att göra under en flytt! Fundera över hur du vill att hela flytten ska gå till. Ska du flytta inom Malmö eller till en annan stad? Beroende på svaret kan du behöva planera tidigare eller senare.

Vill du anlita en flyttfirma i Malmö om du bor där, eller planerar du göra allt jobb själv? Köpa flyttkartonger eller be matbutiken om fruktkartonger? Sätt dig ner och fundera ut vad som kommer bli enklast för dig själv, det är trots allt du som ska flytta!

Rensa ur

När du ändå ska flytta är det bra att passa på att gå igenom vad du faktiskt äger och har. Oftast är det mycket som kan slängas, ges bort eller till och med säljas. Det finns ingen mening med att ta med dig trasiga saker eller saker du inte längre använder och inte heller kommer att använda.

Boka flyttfirma

När du letar efter en flyttfirma bör du alltid vända dig till en lokal firma. Det enklaste sättet är att göra en sökning på internet efter flyttfirma Malmö, eller motsvarande kommun du lever i eller ska flytta till. Men anlita inte första bästa firma som kommer upp utan utför efterforskningar.

● Har andra kunder varit nöjda med servicen?

● Har flyttfirman försäkring om olyckan skulle vara framme?

● Vad hamnar slutkostnaden på?

Ta in minst tre offerter när du ska anlita en flyttfirma. På så sätt kan du jämföra kostnader i lugn och ro. Och sedan välja den flyttfirma som inger mest förtroende, vilket inte alltid är den billigaste. Viktigt att veta är att du behöver inte alltid anlita en lokal flyttfirma. Många flyttfirmor jobbar över hela Sverige. En flyttfirma i Malmö, kan lika gärna arbeta som flyttfirma Helsingborg eller flyttfirma Lund.

Boka städfirma

Oftast tar de som flyttar hand om flyttstädningen själva. Men det är absolut inte en vanlig vardagsstädning det handlar om. Allt måste nämligen vara perfekt rent då du flyttar, vilket innebär att det tar väldigt lång tid att utföra en flyttstädning.

Samt att de nya ägarna kan klaga på flyttstädningen du utfört och därmed blir det du själv som får betala för en städfirma. Undvik problem och frustration då du flyttar genom att anlita en städfirma för flyttstädningen.

Dags att börja packa

Börja packa dina tillhörigheter minst en vecka innan du ska flytta. Det finns alltid saker du inte använder dagligen eller till och med inte varje vecka som du kan packa ner på en gång.

Har du till exempel campingutrustning eller liknande kan det packas ner redan en vecka innan planerad flytt. På detta vis undviker du att behöva packa allt du äger och har kvällen innan flytten.

Under själva flyttdagen

På flyttdagen bör du ha en kylväska till hands, till frysvaror du vill flytta med dig. Eftersom det inte är säkert att kyl och frys i ditt nya hem är igångsatta är det smart att packa frysvaror i en kylväska för säkerhets skull.

Du bör även se till att du har mat förberett för flyttdagen. Här kan du välja mellan att beställa take out eller faktiskt förbereda en matlåda att ta med dig. Gör det som känns enklast eftersom en flytt dränerar mycket energi kan det vara skönt med en take out.

Ömtåliga och dyra saker du bryr dig extra mycket om bör du packa i din egen bil för att säkerställa att inget råkar skadas eller komma bort under flytten.Kanske har du vackra smycken eller en dator du lagt mycket pengar på?

Ditt nya hem

Det är en omöjlighet att komma iordning samma dag som du flyttat in. Om du lyckas få ordning på sovrum och badrum den första kvällen ska du se det som en seger! Det tar tid att komma i ordning och packa upp alla dina tillhörigheter i ett nytt hem. Plus att det är bättre att låta dekorationer ta sin tid för att hitta den perfekta placeringen.

Glöm inte bort att adressändra och även meddela flytten till ditt internetbolag!