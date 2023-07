ANNONS: Fixa till utomhusmiljön med expertisen

ANNONS: Dagarna går fort och sommaren är i full gång. Känner du att du inte hinner med alla projekt på huset som du så gladeligen planerade under de kalla vintermånaderna?



Ge stenplattorna och gräsmattan nya liv

Inga problem! Det finns proffs som tar hand om detta, allt medan du kan ägna dig åt andra saker. Bra resultat garanteras du också. Så, vad säger du – bättre än så kan det väl knappast bli? Vänder du dig till professionell expertis som till exempel Nanostone är du i trygga händer. Där kan de allt som är värt att kunna om just utomhusrengöring och du lovas en snabb utryckning – allt för att ditt hus och din utomhusmiljö ska kunna glänsa som aldrig förr!

Ser dina stenplattor gråa och trista ut? Växer det ogräs som mer eller mindre hotar att ta över mellan plattorna? Du kan vara helt lugn – med professionell hjälp skiner de snart och ogräset är ett minne blott. På tal om gräs – gräsmattan är något som du däremot vill ska frodas och även här finns det många fördelar med att ta in experter. Med gödselmedel som är skräddarsydda för olika årstider kan det inte bli annat än ett strålande resultat. Du behöver inte heller oroa dig för barn och eventuella husdjur då produkterna är miljögodkända.

Bekämpa algerna tidigt

Behöver i stället din träterrass en ordentlig rengöring hittar du även det. Det är viktigt att se till att just trä hålls rent, eftersom altanen kan bli förödande hal om algerna får fäste samt att de ökar fukten och därmed ökas risken för att din träterrass börjar ruttna. Mota Olle i grind redan innan det är på väg att hända! Algerna är lite kluriga eftersom de måste tas bort aktivt. Ett gott råd är att använda en speciell träimpregnering som minskar vattnet som lägger sig på ytan, vilket leder till att träets livstid förlängs.

En fasad är även den känslig för alger. Ett effektivt sätt att avlägsna dem från fasaden är att spruta in ett skum som tränger in i algerna och bryter ner dem så att de lossnar.

Tak är även det något som behöver vårdas ömt. Det finns en rad fördelar med att ta hand taket redan från början. Du förlänger takets livstid, det ser betydligt snyggare ut med ett välvårdat tak, det ökar husets värde och det är alltid billigare att utföra en takbehandling än att behöva byta ut hela taket.