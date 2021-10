Annons: Oväntad rusning till obemannade SUP & kajakuthyrningar

ANNONS

Nu kommer ytterligare 100 Kayakomater varav ett antal i skärgården.

Boka på nätet, lås upp kajaken eller SUP:en med den kod du fått och en härlig paddlingstur väntar dig. Kayakomat by Point 65 Sweden lanserades under våren 2021 och ett dussin Kayakomater har varit i drift under sommaren runt om i Sverige.

– Vi har fått en fantastisk respons och det har visat sig att fler hyr från de obemannade stationerna än de bemannade. En av anledning är att man kan plocka ut sin kajak och lämna igen den vilka tider som helst på dygnet. Speciellt på helgerna sticker många iväg redan vid 7 tiden. Likaså återlämnar många först framåt midnatt. Då är traditionella kajakuthyrare stängda, säger Richard Öhman grundare av Point 65 Sweden och Kayakomat.

Inför 2022 satsar företaget på ytterligare ett 100-tal Kayakomater runt om i landet. Skärgården är speciellt intressant. Samtal med skärgårdsbor, liksom sjömackar, sjökrogar, båtklubbar, campingplatser och liknande näringsidkare som vill starta Kayakomater är redan igång. Likaså med kommunerna kring andra lämpliga platser.

– Paddling har verkligen blivit det stora folknöjet. Både pandemin, lust att röra på sig och en ökande miljömedvetenhet bidrar till det ökande intresset. Vi tror att många kommer att uppskatta tillgången till fler Kayakomater, säger Richard Öhman.

Point 65 Sweden, som sedan 15 år driver ett 20-tal bemannade kajakuthyrningar runt om i Sverige, planerar på sikt för uppemot 300 Kayakomater i Sverige. KAYAKOMAT by Point 65 Sweden etablerar även konceptet utomlands våren 2022. Först ut är Tyskland och Frankrike. Varje Kayakomat utrustas med från 12 till upp mot 100 kajaker och SUP:ar som sköts av lokala partners.

– Man bokar enkelt på nätet, låser upp med en kod man fått och alla tillbehör man behöver ingår i hyran och finns på plats. Efter äventyret ställer man bara tillbaka utrustningen i Kayakomaten, lätt som en plätt! säger Richard Öhman. Kayakomatens kajaker, SUP:ar samt tillbehören, är tillverkade av ledande varumärket Point 65 Sweden och är helt återvinningsbara, stabila och bekväma. Varje Point 65 kajak / SUP är delvis tillverkad av återvunnet material. Både kajakerna och SUP:arna passar både nybörjaren och den mer erfarna.

Utrustningen byts ut löpande för att hålla högsta standard, vara fräscha och välfungerande.