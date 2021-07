Annons: Godis som profilprodukt för ditt företag

ANNONS

Statistiken talar sitt tydliga språk! Svenskarna fullkomligen älskar användningsbara profilprodukter. Profilprodukter är det tredje största annonsmediet i Sverige och till och med större än utomhus- och TV reklam.

Men det är precis lika varumärkesbyggande och mycket mer kostnadseffektivt. Därför berättar vi här varför du bör ha profilprodukter för ditt företag samt några saker att tänka på:

En bra profilprodukt är något du kommer ihåg

Profilprodukter används dagligen av en tredjedel av Sveriges befolkning enligt undersökningar. Kortfattat bygger profilprodukter ditt varumärke genom att finnas lätt till hands i vardagen.

Men vilka produkter är på bäst att satsa på? Den allra vanligaste produkten är pennor. Men självklart finns det mycket mer att välja mellan!

Försök vara unik

I ditt val av profilprodukt bör du försöka vara unik. Satsa på produkter ingen annan tänkt på och som speglar företaget. Framhäv tex. gärna företagets miljöpolicy!

Svenskar älskar miljövänliga profilprodukter då det visar att företaget faktiskt bryr sig. Men en annan sak som svenskarna fullkomligt älskar är godis.

Två tips: godis med tryck! Varför inte satsa på tex julgodis med tryck under juletiden? Enligt statistiken älskar det svenska folket godis och spenderar väldigt mycket pengar på godis i veckan. Och det är även en uppskattad present runt högtider för de anställda. Dessutom kan du hålla olika samarbetspartner på gott humör med hjälp av godis! På samma sätt som julgodis funkar perfekt är även påskgodis med tryck en mycket uppskattad gåva under påsktiden. För vem älskar inte godis också under påsken?

Profilprodukter är alltid uppskattade

Eftersom personer upplever det som att de får en present då de mottar en profilprodukt är det alltid väldigt uppskattat. Oavsett vad det är! Hur ofta får du annars ett tack då du delar ut reklam?

Med profilprodukter kan du enkelt och effektivt stärka kundrelationer utan att egentligen behöva anstränga dig.

Men vad säger egentligen statistiken?

● 55 % av kunder som tagit emot en profilprodukt hade redan gjort affärer med företaget innan de tog emot produkten.

● Efter att kunder tagit emot en profilprodukt gjorde 85% av kunderna affärer med företaget.

● 8 av 10 svenskar äger mellan 1 och 10 profilprodukter varav 53% använder dem minst en gång i veckan om inte oftare.

● 76% av personerna som deltog i undersökningen kunde namnge företaget de mottagit en profilprodukt från det senaste året.

● 75% upplevde att presenten var användningsbar.

Nu kanske du förstår kraften en smart, genomtänkt och hållbar profilprodukt kan ha!

Billig annonsering

Oftast är kostnaden för profilprodukter väldigt låg. Men det beror självklart på vad du beställer! Om du väljer att beställa godis med företagets logga på kan du komma undan riktigt billigt. Samtidigt som du får ut mesta möjliga av produkten. Kort och gott stärker rätt profilprodukt ditt varumärke på alla sätt och vis!

Men vilket godis är bäst att satsa på? Det gäller ju att det tilltalar den stora massan och inte endast ett fåtal personer. Om godiset inte smakar gott speglar det inte företaget särskilt väl. Så det gäller att du är noga i ditt val! Ju fler personer som älskar godiset, ju fler nya kunder har du möjlighet att få!

De allra vanligaste godisarna att välja mellan är dessa:

● Hårda karameller med företagets logga på förpackningen.

● Självklart toppar choklad listan!

● Julgodis och påskgodis med tryck på är en storsäljare.

● Godisklubbor är alltid uppskattade av småbarnsföräldrar.

● Ett nyttigare alternativ är tuggummi eller minttabletter

Listan kan göras lång! Kanske kan det vara en bra idé att låta personalen vara med att välja vilken typ av godis företaget bör satsa på?!

Varför just godis?

Självklart för att svenskarna älskar det! Enligt statistiken är Sverige det land som äter mest godis per år. I snitt äts det nästan 15 kilo godis och choklad per person och år. Men självklart varierar detta mellan olika familjer. Statistiken visar dock tydligt att godisätandet stadigt går uppåt. Och ökar år från år ända sedan 60-talet!