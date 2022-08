Arholma handel söker ny butiksansvarig

Under våren 2023 kommer Arholma handels föreståndare Lena Bolin att gå i pension. Nu hoppas Arholma ekonomiska förening, som äger butiken, att man hittar en efterträdare innan nästa års sommarsäsong.

Arholma handel är en året-runtöppen butik som erbjuder livsmedel, produkter från lokala producenter, bensin, diesel, kemtekniska varor och gasol. Handeln är även ombud för apotek och Systembolaget och man hyr ut cyklar samt boendet Källarstugan. När butiksföreståndaren Lena Bolin efter 11 års tjänstgöring nu går i pension söker man efter hennes efterträdare. Jeanette Andersson från Arholma ekonomiska förening beskriver vem man söker efter:

– Det ska vara en driftig, glad och serviceinriktad person som inte är för rädd att ta i, vi bor och lever ju på en ö med endast båtförbindelse. I jobbet ingår också att man delar ut posten i alla väder så man måste gilla det svenska vädret och naturen. Eftersom det är mycket med transporter till och från fastlandet så får man inte vara för bekväm, säger hon.

Som i övriga skärgården har butiken intensiva veckor under sommaren för att sedan gå in i en mer stillsam period under lågsäsongen, men Jeanette Andersson upplever att det numera är fler fritidsbor som upptäckt tjusningen med att bo här året runt. Och att arbeta i butiken innebär att man befinner sig i händelsernas centrum.

– Affären har blivit en mötespunkt och ett viktigt nav på ön. Lena har koll på allt och alla här på ön, säger hon.