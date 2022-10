”Ät mer lokalt” 

Region Stockholms hållbarhetskonferens gick i år av stapeln i länets mesta landsbygdskommun – Norrtälje. Syftet var att öka den lokala livsmedelsproduktionen. Landshövding Sven-Erik Österbergs budskap genomsyrade hela dagen:

– Väldigt mycket mat kommer väldigt långt bort ifrån. Vi måste öka självförsörjningsgraden, sa han.

Representerade på konferensen fanns både regionala och kommunala politiker, företagare och organisationer.

Norrtälje kommun täcker en tredjedel av Stockholms läns yta men här bor bara 65 000 personer – permanent.

– Vi är en utpräglad landsbygds- och skärgårdskommun med flest fritidshus i hela landet. Vi är en kornbod för hela regionen. Det blir en väldigt speciell karaktär på vår kommun. Vi har mycket gröna näringar och har satsat på landsbygds- och skärgårdsfrågorna, sa kommunalrådet Per Lodenius (C) i sitt inledande tal.

Johanna Björklund, docent i miljövetenskap vid Örebro universitet, berättade att utsläppen i världen ökar fortfarande, trots stora ansträngningar och att vi håller på att överskrida jordens ekologiska gränser. Hälften av skogarna är skövlade. Det finns ingen fisk.

– Vi har jordklotet i våra händer.

Dagens ökade oljepriser leder till ökade priser på handelsgödsel vilket ger ökade matpriser.

– Vi måste öka resiliensen och stå emot förändringen. På vår tallrik är hälften importerat. Vi behöver minska beroendet av insatsmedel. Maten i världen räcker, men den är ojämnt fördelad.

Även om Johanna Björklund levererade dystra siffror finns sätt att vända skutan och producera mer lokal mat på ett hållbart sätt. Pascal Letter från Norrtälje berättade om sitt projekt Stadsbruk Roslagen – en stadsnära kollektiv odling vid Färsna gård. Idén fick han när han såg de stora utmaningarna vad gäller hållbarhet. Han ville producera lokal mat men idag är tröskeln hög för att bli lantbrukare.

– Men det här är möjligt för vem som helst att hoppa på. Vi är i krig. Vi måste kavla upp och göra någonting. Vi måste ha fler producenter och gröna entreprenörer, sa han.

Han tog hjälp av en pensionerad ingenjör för att rita ett bevattningssystem och en granne som kunde leverera jord. Med flera gemensamma krafter var en grön lunga i Norrtälje snart på plats och idag finns även en handelsbod där man kan köpa härodlade grönsaker. På kort tid har åtta företag etablerat sig tack vare projektet och de levererar idag till Roslagsskolan, ICA Flygfyren och Roslagsbageriet.

Från Norrtälje kommun fanns bland annat kostekonomen Anna Pedersen representerad. Hon konstaterade att upphandlingar är svåra och dyra, och säger man ordet upphandling ”lämnar några rummet”. Men kommunen har tagit fram en modell tillsammans med vårdbolaget Tiohundra som gör det möjligt att köpa in mat från lokala leverantörer, en e-tjänst där lokala producenter kan registrera till exempel en gröda de har just nu och hur mycket det finns. Det matchas mot köken i kommunen, som sedan får göra upp direkt med producent om pris och mängd. I och med att fem procent av inköpen får vara lokala och det hamnar under direktupphandlingsgränsen på 700 000 kronor är denna modell möjlig.

– Vi vill inte bara öka mängden lokalt producerat utan även minska matsvinnet. Har man för mycket av en vara kan våra kök ta tillvara på det, sa Anna Pedersen.