Båtägare rasar mot höjda hamnavgifter

Flera personer som har sina förtöjningsplatser i Södersundet vid Kapellskär är upprörda över att bommen till hamnområdet ska plockas bort samtidigt som bilparkeringsavgifter införs och avgifterna för båtplats höjs av Fritidsbyn Kapellskäret som arrenderar marken av Skärgårdsstiftelsen.

Claes Dymling har hus på Gräskö och pendlar dit med egen bil och båt året om via Södersundet. Han oroas över att om bommen ner till hamnområdet tas bort ökar brotten på platsen. Han har själv blivit bestulen på tre bilar och varit med om att däck plockats från bilar.

– Tar man bort bommen finns det risk att man åker dit och suger diesel eller bensin. Varför inte ha bommen kvar? Utan bom blir det en allmän parkeringsplats för färjeturister, svampplockare, badgäster och vandrare. Det blir färre parkeringar över till de som har båtplats.

Fritidsbyn Kapellskäret skriver i ett informationsbrev till båtplatsinnehavarna att de följer Skärgårdsstiftelsens linje med att införa parkeringsavgifter. Avgiften kommer vara 50 kronor per dygn eller 800 kronor per år, men lämnar ingen garanti att bilägaren faktiskt får en parkering. Flera riktar också kritik mot att parkeringen betalas via appar, vilket alla inte behärskar.

– De vill väl öka beläggningen på parkeringen nu när de tar betalt. Vi som kommer med tunga kassar behöver kunna komma intill bryggorna och hitta en parkeringsplats. Sommarmånaderna är jag rädd att det inte blir bra. Jag har funderat på att ta reguljära båten från Östernäs. Det går ju också. Jag är inte strandsatt men det är mycket släpande, säger Claes Dymling.

Fritidsbyn har även anlitat ett vaktbolag som redan börjat patrullera dagtid.

– Men det är ju för att få in parkeringsavgifter, de vaktar inte båtar och bilar.

Nattbevakning ligger därför fortsatt på båtägarna i Södersundets småbåtshamn.

Även båtplatsavgifterna höjs av Fritidsbyn Kapellskäret genom att alla avtal sägs upp. Den som vill ha båtplats till det nya priset måste teckna ett nytt avtal senast 30 november. Fritidsbyn uppmanar också båtklubbsmedlemmarna att gå med i samverkan mot båtmotorstölder via appen Coboats.

Fritidsbyn skriver i ett mejl till Skärgården att båtplatsavgiften har varit oförändrad i sex säsonger men de vill i övrigt inte kommentera sitt företags inre angelägenheter.

”Skärgårdgårdsstiftelsens linje är att avgiftsbelägga alla sina parkeringar. Då vi haft stora problem med att hyresgästerna parkerar på vägar, i korsningar, i grönområden och blockerar tillfarten för räddningstjänsten och andra fordon så var vi varit tvungna att ta tag i parkeringsfrågan. Till vår hjälp har vi tagit ett parkeringsbolag och en naturlig följd av det är att parkeringen blir avgiftsbelagd. Vi har utökat antalet parkeringsplatser. Merparten av årets alla dagar är det god tillgång på parkeringsplatser i hamnen, Några dagar om året kan det säkert finnas stort intresse av att besöka Riddersholm och då kan tillgången på platser minska tillfälligt”.

De skriver också att behovet av stöldskydd är ett annat än då bommen sattes upp och att de nu förstärkt skyddet vid bryggorna genom att montera låsta gallergrindar, taggtrådshinder och utökat belysningen.