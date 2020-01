Blidösundsgården riskerar vite för dålig vattenkvalitet

Trots att Norrtälje kommun redan för ett år sedan fick ett föreläggande med hot om vite på grund av brister i kvaliteten på dricksvattnet har problemen ännu inte åtgärdats.

Vid en provtagning av dricksvattnet vid Blidösundsgårdens omsorgsboende i slutet av 2018 visade resultatet för höga värden av vissa kemiska ämnen. Norrtälje kommun fick då ett föreläggande med hot om vite om att åtgärda bristerna under 2019. I början av januari i år gjordes en ny analys av vattnet. Granskningen visade att problemen kvarstod och att mängden radon, klorid och natrium översteg gällande gränsvärden.

– Vattnet anses tjänligt med anmärkning på några kemiska parametrar. Det innebär att man kan dricka det, det är ingen akut fara, men det är något man måste åtgärda på sikt, säger Elisabeth Dagreus, inspektör vid Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor.

Enligt Elisabeth Dagreus har man vid Blidösundsgården inte full ut följt undersökningsprogrammet som innebär att två prover ska tas varje år. Om vitet på 10 000 kronor ska betalas har man inte bestämt ännu.

Emil Bengtsson vid Roslagens VA-teknik säger att man under hösten installerat en vattenreningsanläggning och att den måste trimmas in för att få ner halterna under gränsvärdena.

– Problemen har funnits länge eftersom man tidigare kunnat ha vatten som är tjänligt med anmärkning. Men enligt nya föreskrifter måste det nu vara helt tjänligt, säger Emil Bengtsson.

De nya, hårdare dricksvattenkraven gäller för många olika typer av verksamheter. Till exempel har även Björkö-Arholma skola vatten med anmärkningar och en vattenreningsaläggning kommer också att installeras där. De nya kraven gäller dock inte enskilda husägare med egna brunnar.