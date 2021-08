Bränder och drunkningstillbud under veckan

Veckan som gått har varit lugnare än föregående veckor i juli, men ändå med ett flertal grundstötningar, sjuktransporter och motorstopp. En allvarlig olycka inträffade under lördagen strax utanför Stavsnäs när en dykare omkom. Det har också uppstått flera markbränder.

I samband med att ett sällskap utförde dykutbildning utanför Stavsnäs drabbades en av dykarna av ett hjärtstopp. Sjöräddningssällskapets frivilliga från Värmdö var först på plats och kunde påbörja hjärt- och lungräddning innan personen transporterades till sjukhus med ambulanshelikopter för fortsatt vård.

– Vi var på plats bara några minuter efter att olyckan inträffade. Räddningsinsatsen kunde inte ha gått bättre, säger Thomas Brzezinski, stationsansvarig vid RS Värmdö.

Trots en snabb insats avled personen av sina skador. Sjöpolisen var på plats och har påbörjat en utredning om vållande till annans död. Ingen är just nu misstänkt för något brott.

Några markbränder har inträffat. På en ö sydost om Nämdö valde några personer att under torsdagen trotsa eldningsförbudet för att grilla mat. En brand utbröt, men insatser från brandvärn, civila och sjöräddare från SSRS på Värmdö och Dalarö gjorde att omfattningen av branden kunde begränsas.

Natten mot lördag utbröt en omfattande brand i en industrilokal i Liljeholmen. Räddningstjänsten skickade 23 enheter från ett flertal stationer. Kustbevakningen var på plats med KBV 031 men även frivilliga från sjöräddningssällskapets stationer på Dalarö och Munsö fick åka in för att hjälpa till med pumpkapacitet. Risken att elden skulle spridas till intilliggande byggnader var stor, men branden kunde begränsas och var under söndagen under kontroll.

– Det var en nedlagd kolsyrefabrik som brann. Vi kunde inte göra en offensiv släckinsats på byggnaden eftersom vi inte vill få ner förorenat vatten i Mälaren. Vi kan inte gå in i byggnaden eftersom det finns risk att den rasar och vi kan inte lägga på vatten, det är lite moment22. Det enda raka är att omgående riva och forsla bort byggnaden, säger Johan Wisnes, operativ chef på räddningscentralen.

