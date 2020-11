Bryt ensamheten under pandemin

KRÖNIKA. För ett par år sedan startade jag och en vän webbsajten Skärgårdskontakt.se. Tanken var att få människor på öarna att få kontakt, oavsett om man sökte en ny kompis, en affärspartner eller sin nya kärlek. Jag bodde själv på en ö vid den tiden och upplevde ofta tillvaron som ganska isolerad där jag satt i min stuga. Jag saknade sammanhanget, gemenskapen, ville träffa fler entreprenörer som ville driva spännande projekt och andra barnfamiljer att hitta på aktiviteter med. Sajten finns inte längre kvar, men minnena från det stundtals ensamma skärgårdslivet och behovet av social stimulans som jag upplevt här har levt kvar i mig. I synnerhet nu, under detta märkliga år då ledorden varit just isolering, karantän och begränsning av sociala kontakter. Nu har vi dessutom gått in i en andra våg av coronapandemin och restriktionerna skärpts till ytterligare. Nu får vi inte längre umgås med människor utanför det egna hushållet och vi ombeds att undvika folksamlingar och avstå allt som inte är livsnödvändigt. Och det med rätta, eftersom social distansering är den enda vägen för att få bukt med den skenande smittspridningen.

Men kanske är det just nu, i dessa skrämmande tider, som vi mer än någonsin behöver just mänsklig kontakt, tröst, sällskap och gemenskap. Så tänker skaparna av Stavsnäs Allaktivitetshus, som jag i förra veckan skrev reportage om. Deras och Mötesplats Stavsnäs koncept går ut på att bryta isolering och utanförskap då man sett att utanförskapet skapar ökad rädsla, intolerans och segregering. Här vill man få människor att mötas över generations- och kulturgränserna, och i dessa dagar, på ett coronasäkert sätt. Ett annat initiativ kommer från Värmdö Bootcamp, vars utomhusträning i grupp blivit otroligt populär under året. Carlotta Östberg, som driver projektet, menar att isoleringen gör att både livsgnista och immunförsvar går ner helt och hållet och att det därför är så viktigt både för den fysiska och mentala hälsan att hålla igång och träffa andra.

Det är lätt i skärgården att isolera sig från omvärlden och skönt att slippa trängas på ICA eller på smockfulla bussar. Men ensamheten är ofta baksidan och många öbor sitter själva i sina stugor när höstvinden viner runt knutarna. Att träffa nya vänner eller för den delen en ny partner kan kännas tröstlöst i dessa tider. På Tinder kanske den närmaste matchen befinner sig på fem sjömils avstånd. Eller så plötsligt händer det som hände min väninna, som blev glatt överraskad när drömmannen på grannön plötsligt dyker upp på dejtingsajten och visar sig vara singel.

Känner du dig ensam? Titta efter sociala aktiviteter på din ö där man kan umgås på ett säkert sätt, eller varför inte själv ta initiativ till utomhusaktiviteter? Kanske finner du vänner för livet. Eller den stora kärleken.