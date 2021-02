Coop Möjas styrelse sitter kvar

Några dagar innan jul hölls en extra föreningsstämma för Möja konsumtionsförening, efter att mer än tio procent av medlemmarna krävt det. Men misstroendeförklaringen mot styrelsen gick inte igenom.

Stridigheterna inom konsumtionsföreningen som har butiker på Möja och Ingmarsö har pågått under en tid. När Skärgården senast rapporterade om frågan i september hade en klandertalan lämnats in till Nacka tingsrätt eftersom vissa medlemmar ansåg att årsstämman som hölls den 15 maj genomförts på ett olagligt vis och frångick demokratiska principer. Därför ville de begära en extra föreningsstämma. Namnunderskrifter från minst tio procent av de drygt 700 röstberättigade medlemmarna samlades in, och en ny stämma hölls digitalt den 19 december.

Bland annat anser den kritiska gruppen att det var fel att gå från fem till fyra styrelseledamöter, att motioner inte behandlats på ett tillfredsställande sätt, att styrelsen bör ha ekonomiska beslutsramar och att det saknas framtidsvisioner för hur butikerna ska överleva på sikt.

Men kritikerna visade sig inte vara i majoritet. En av punkterna på agendan var en misstroendeförklaring mot delar av den nuvarande styrelsen. 46 personer röstade för ett misstroende och 228 emot, vilket innebär att styrelsen sitter kvar. Inte heller beslutades det om några ekonomiska beslutsramar eller återgång till fem ledamöter i styrelsen. Av de 281 medlemmar som var representerade på stämman deltog 33 personer och 248 hade poströstat i förväg.

Skärgården har sökt ordförande Jan Andersson som inte vill kommentera stämman.