Dan Sonesson ny tillförordnad vd för Skärgårdsstiftelsen

Från och med i måndags är Dan Sonesson tillförordnad vd för Skärgårdsstiftelsen. Han kommer gå parallellt med avgående vd Anna Waxin under en period.

– Jag är glad att få axla rollen som tillförordnad vd, om än det bara gäller en kort tid! skriver han i ett mejl till Skärgården.

På torsdagen i förra veckan hade Skärgårdssstiftelsens arbetsutskott, där Dan Sonesson är verksam, möte och beslutade om tillförordnad vd. Dan Sonesson är även styrelseledamot i stiftelsen. ”Då Dan har god kännedom om stiftelsens verksamhet, har sin bakgrund inom ekonomi och företagsledning samt har axlat roller som tillförordnad chef tidigare ser arbetsutskottet det som ett utmärkt val”, skriver Karin Fälldin (C), ordförande i stiftelsen, i ett mejl till Skärgården.

Dan Sonesson går parallellt med Anna Waxin fram till 26 januari och jobbar därefter 60 procent under en dryg tremånadersperiod i väntan på att ordinarie vd ska tillträda. Under denna period tar Sonesson time out från sina uppdrag inom utskottet och styrelsen.

Rekryteringen av ny vd fortgår och ska enligt Karin Fälldin fattas beslut om i slutet av januari.