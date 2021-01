Deltidsboende uppmanas åka hem när isen lägger sig

På grund av pandemin är i år svävartrafiken avstängd för alla utom ö-kortsinnehavare, vilket riskerar strandsätta många av de som flyttat ut i skärgården temporärt.

– Mitt dilemma nu är om jag ska fly eller våga stanna, säger Anders Henning, deltidsboende på Edö.

Nu håller isen på att lägga sig i vikarna på sina håll i skärgården. Under perioder med isläggning trafikeras sträckan Åsättra-Norra Ingmarsö-Husarö samt Edö med svävare, men i år är kapaciteten kraftigt begränsad. På grund av risk för smittspridning och krav på distans kommer svävarna ta max 2-3 resande per tur, meddelar Waxholmsbolaget. Dessutom finns för närvarande endast två svävare att tillgå, mot vanligtvis fyra, då flera förare inte vill köra under rådande omständigheter.

Den begränsade kapaciteten har gjort att Trafikförvaltningen beslutat att endast ö-kortsinnehavare kommer att få åka med svävarna denna vinter. Alla resor måste förbokas och svävarna kommer inte att köra på någon fast tidtabell.

Waxholmsbolaget gick i förra veckan ut med en uppmaning att ställa in onödiga resor till skärgården, och att personer som är tillfälligt bosatta i skärgården bör ta sig hem igen innan isen lägger sig.

Beskedet ställer till det för många deltidsboende på öar längs rutten och flera är kritiska mot att kollektivtrafiken på detta sätt begränsas.

– Det handlar om skattepengar. Varför ska vissa grupper få nyttja transporter men inte andra, undrar Anders Henning som har ett hus på Edö, där han nu bott under coronapandemin. Han har skäl att inte vilja skriva sig som bofast, men menar att han inte ser sig som endast tillfälligt boende på ön.

– Jag bor på Edö och på Kungsholmen.

Många är nu i samma sits och har flyttat ut jobb och liknande till sina skärgårdshus.

– Det är ju också många som kanske bara vill ut och titta till sitt ställe, när det stormar och är strömavbrott.

Nu står han i valet och kvalet om han ska stanna kvar när isen börjar lägga sig.

– Mitt dilemma är om jag ska fly ön nu i helgen medan det ännu går båtar, eller om jag ska våga stanna kvar? Om jag inte åker innan isen lägger sig vet jag inte hur jag ska komma härifrån.

Även Stefan Ljungberg, boende på Ingmarsö och engagerad i Trafikgruppen Österåkers skärgård (TÖS), är kritisk.

– Det här drabbar lokalekonomin för oss. Många som bygger här ute har serviceavtal med entreprenörer inne på fastlandet, och flera har gjort upp med sina arbetsgivare att jobba från fritidsboendet, säger han och fortsätter:

– Vi är en kärnö och Åsättra är vår replipunkt. Det finns ingen anledning att vi ska ha sämre service än andra kärnöar. Det här är ju RUFS-planering och de måste följa sina direktiv.

Han tydliggör att han har full förstående för att särskilda åtgärder måste vidtas nu under pandemin. Han menar snarare att den långsiktiga lösningen för vintertrafiken på rutten länge blivit styvmoderligt behandlad.

– Det här hade gått att lösa lätt med planering. Men ingen har tagit tag i frågan.

TÖS har föreslagit en lösning där båt och svävare interagerar efter rådande förhållanden.

– Vid total isläggning i hela området kan en isgående båt som till exempel Yxlan eller Hemfjord köra Ingmarsö-Åsättra med avrop Äpplarö och Nässlingen som man ändå passerar. Då blir det möjligt att använda isvägarna. Svävarna kan ta de mindre bryggorna där det också är långa körsträckor. Då frigör man kapacitet och kan köra samma tidtabell året runt. Samtidigt har man ändå kvar ett underlag för svävarna som är värdefulla.

Fakta/Svävartrafiken

• Sträckan Åsättra-Norra Ingmarsö-Husarö samt Edö trafikeras med svävare under perioder med isläggning.

• Endast ö-kortsinnehavare kommer i år att kunna nyttja svävartrafiken.

• Alla resor måste förbeställas i god tid på telefon 070-8847335.

• Morgonturer ska förbeställas senast klockan 19 kvällen innan. Övriga resor senast klockan 12 på resedagen.

”Nytt avtal ger oss större möjligheter”

Ett nytt trafikavtal är på plats vilket kommer ge förbättrad vintertrafik framöver. Men just nu måste fastboende prioriteras, menar sjötrafikutskottets ordförande Michaela Haga (C).

– Är man inte fastboende kan man inte räkna med att få resa just nu.

Nu finns ett nytt avtal klart för trafiken mellan replipunkterna Åsättra och Boda till öar som Ingmarsö och Möja, vilket ska ge förbättrad vintertrafik på sträckorna. Från och med april kommer Ingmarsö sjötjänst att köra trafiken.

– Det är glädjande att vi har ett nytt avtal på plats. Det kommer att ge oss större möjlighet att lösa trafikuppgiften under vintern, säger Michaela Haga (C), ordförande i Region Stockholms sjötrafikutskott.

Hade man, med mer framförhållning, kunnat lösa det redan nu i vinter?

– Förvaltningen har under en lång tid försökt titta på olika lösningar för att säkra vintertrafiken även under rådande pandemi. Mig veterligen har de inte lyckats få tag i ett isgående tonnage. Dels är det djupet i Åsättra som det är frågetecken kring. Sedan vet jag också att det kommit förslag om att flytta fartyg, men då kanske de går i andra avtalsområden. Nu har man valt svävartrafiken och då måste man på ett smittsäkert sätt hantera både resenärer och de som kör, vilket gör att kapaciteten inte kan vara hundra procent. Då är prioriteringen att fastboende i första hand ska kunna åka till och från sina hem och övriga får välja om man vill stanna eller försöka åka hem innan isen lägger sig. Man kan inte räkna med att få resa just nu.

Michaela Haga uppmanar resenärer som har synpunkter eller frågor kring trafiken att höra av sig till Waxholmsbolagets kundtjänst, för att behovet av resor ska kunna loggas på rätt sätt.