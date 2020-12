Den obevakade kommunen

KRÖNIKA. I förra numret berättade vi om att Skärgårdsradion förbättrar sin bevakning av Norrtälje och förstärker med fler sändare så även befolkningen i Norrtälje skärgård ska kunna ratta in kanalen. Och här intill får ni möta Thomas Blideman som blir Sveriges Televisions Norrtäljeansikte utåt när SVT den 10 december drar igång sin 40:e lokalstation. Thomas Blideman tillbringade jag en hel dag med på Lidö för ett år sedan när vi traskade runt i gummistövlar och bevakade den leriga avverkningen efter stormen Alfrida. Det var bara vi från media som var på Lidö.

Skärgården är ofta helt ensam om att bevaka de där riktigt lokala händelserna, inte bara i Norrtälje skärgård utan i alla skärgårdskommuner. Vi beskriver vardagsproblematiken för skärgårdsbor och vi tror att det som sker på Ornö är mer relevant för den som bor på Möja än den som bor i exempelvis Handen. Där är vi fortfarande unika, men det är mycket välkommet med ökad bevakning som kan vara både konkurrens och inspiration.

Kanske är det ingen slump att Norrtälje hamnat mer på mediekartan 2020. Norrtälje kommun är inte bara störst till ytan i Stockholms län utan också Sveriges fritidshustätaste kommun. Aldrig har det lyst i så många stugor som denna november. Ett antagande utan statistiskt underlag är att Norrtäljes befolkning ökat tack vare covid-19, om man nu kan se några positiva effekter av en pandemi. Jag känner åtminstone ett par familjer som släppt ”stan” helt och omvandlat sina fritidshus till permanentbostäder. ”Vi har varit här sedan i mars och kom på att vi inte vill åka härifrån”.

Tidningen Skärgården har sedan 1999 nyhetsbevakat sex skärgårdskommuner. Vi kan förstås inte vara överallt men vi gör vårt bästa för att lägga örat mot marken och lyssna på de som tipsar oss. För att kunna fortsätta rapportera om det som är sant och relevant för engagerade skärgårdsbor, vilken kommun ni än bor i, behöver vi få in uppslag från er läsare. Just nu har vi särskilt bekymmer med vad vi ska skriva under ”på gång” på sidan 21. En ny rubrik lyder ”Inställt” och där tycks det nästan stå fler evenemang än de som faktiskt blir av. Ändå vet vi att skärgårdsbor är kreativa och klarar sig bra i kris, må det vara en storm eller en pandemi. Planerar du ett coronasäkert skärgårdsevenemang? Hör av dig till oss!