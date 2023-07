”Det viktiga är att lära känna öborna och deras behov”

I sommar är det andra året som det nya gänget driver Blidö Brygga & Bistro, efter en smygstart i fjol. Restaurangen har genomgått en totalrenovering och på programmet finns allt från grillkvällar och livemusik till after beach och musikquiz. Skärgården reste till Blidö för att ta del av de många sprudlande idéerna inför framtiden.

Våren 2022 var spänningen olidlig. Vem skulle komma att ta över Blidö Hamnkrog, då krögaren Inger Andersson tackat för sig efter att ha drivit krogen under många år? Strax innan högsäsongen drog igång presenterades äntligen de nya ägarna: AG Properties med fastighetsutvecklaren Mikael Savborg och hans sambo Jessica Ortman i spetsen. Och plötsligt blev det mycket bråttom för att man skulle hinna slå upp portarna till sommaren.

– Det var stentufft, vi hoppade in från ingenting och det blev många bränder att släcka. Vi jobbade dygnet runt. Jag, som aldrig hade jobbat i restaurangbranschen stod plötsligt här och serverade mat och diskade. Min 20-åriga son sa, ”pappa, man öppnar inte en restaurang när man är 55”, säger Mikael Savborg med ett skratt.

Mikael Savborg och Jessica Ortman hade hälsat på vänner på ön tidigare men saknade annars någon anknytning till Blidö. Jessica är dock uppvuxen sommartid på Värmdö, och de hade båda en stark kärlek till skärgården. Efter att ha fått tips från sina vänner om att hamnkrogen var till salu, gick de runt och rekade i området förra sommaren.

– Då tittade jag på det med fastighetsutvecklingsögon och tänkte ”wow, vilken potential, vad kan man göra här”? säger Mikael Savborg, som har arbetat med fastigheter i hela sitt yrkesliv. Jessica i sin tur hade lång erfarenhet av mat och event och är den som kommer att ta hand om den praktiska driften av krogen tillsammans med mångåriga kollegan Anders Litzell.

Från att ha kört ”från höften” under första sommaren har man inför årets säsong satsat stort. Hela restaurangbyggnaden är totalrenoverad inifrån och ut. En glasveranda har byggts till och man har bytt fasad, fönster och tak. Den gamla terrassen har ersatts av en uteservering i etager där alla bord har sjöutsikt, och framför den har en boulebana anlagts. När nypremiären gick av stapeln på midsommardagen strömmade gästerna till krogen, enligt tradition på Blidö. Och öborna dolde knappast sin uppskattning.

– Jag tror att jag fick hundra kramar den kvällen. Vi fick höra att ”det ni gjort är helt fantastiskt, vi har längtat efter det här”. Så det finns ju helt klart ett uppdämt behov av att ha en restaurang på ön som det är kul att gå till, säger Mikael Savborg.

Just relationen till öborna är någonting som Mikael och Jessica lagt ner tid på att utveckla. De är mycket medvetna om att det är nyckeln till att lyckas driva en ökrog som håller över tid. Själva har de blivit deltidsbor på Blidö och pendlar mellan ön och hemmet i Huddinge.

– För mig handlade det ända sedan början om att lyssna in vad folk vill ha. Det finns ju tusen olika åsikter och önskemål, men det viktiga är att lära känna folk och deras behov. Jag tror att vi skulle landa helt knasigt om vi skulle komma som stockholmarna som slår sig ner, bygger om allting, och tror att det ska vara på ett speciellt sätt. Man måste förstå den här ön. Och det har varit väldigt trevligt, vi har fått många nya vänner. Tanken är att det här ska bli en samlingsplats för alla, säger Jessica Ortman.

Blidö Brygga & Bistro kommer att hålla öppet året runt; under lågsäsongen främst på helger då man planerat allt ifrån svampplockningsevenemang och hundkurser till vinprovning, oktoberfest och grillskola. De nya ägarna ser positivt på att inleda samarbeten med exempelvis Blidö bio och andra näringsidkare på ön och det finns visioner om att även anordna konferenser och företagsevents under året. Maten som serveras har en tydlig skärgårdsprägel, men som de vana grillmästare Jessica och Anders är, kommer köket att kretsa mycket kring just grillen; Jessica vann för övrigt TV4-programmet Grillmästarna år 2016.

– Vi har grillbuffé varje kväll och vi röker våra räkor själva. Sedan måste man ju ha á la carte med klassiker också, och eftersom detta är den enda restaurangen på Blidö behöver man ha ett större utbud också med variation, säger Anders Litzell.

Vid sidan av restaurangen finns vandrarhemmet, som man hittills bara fräschat upp inför säsongen. Visionen är nämligen att det i framtiden ska ersättas av ett flertal hus. Mikael Savborg förklarar att man inspirerats av Sea Club på Sandhamn och Ski Star i fjällen i detta nya koncept.

– Vi kommer att skapa en bostadsrättsförening där man som köpare uppmanas att hyra ut huset när man inte använder det. Då får man också en stor del av intäkten och kan finansiera sitt eget köp genom uthyrningen. Sedan sköter vi all marknadsföring och tillhandahåller lakan och städning, säger han.

Som nyblivna ägare till en skärgårdskrog flödar idéerna ymnigt och det går inte att ta miste på att man befinner sig i det kreativa brainstormingstadiet där ingenting är omöjligt. Förutom alla events finns också planer på att bygga ett promenadstråk i trä vid bryggan, med små sjöbodar ”á la Smögen” där öborna kan hyra in sig och testa att sälja olika saker. En bastuflotte ska placeras i viken utanför den befintliga bastun samt ett minigym. Får Mikael Savborg som han vill kommer det även att anordnas musikfestival framöver på somrarna.

– Vi har väldigt mycket idéer, men sen måste man ”kill your darlings” och inse vad vi kan leverera så att det blir bra också och på ett sätt som vi står för. Vi har ett stort arv att förvalta men det känns ändå som att vi har ganska goda förutsättningar om vi sköter det rätt och håller upp kvaliteten. Då ska det nog gå vägen, säger Jessica Ortman.