Drönarleverans sätter Tjockö på Sverigekartan

Är frukostyoghurten slut ombord eller på ön och långt till närmsta affär? Startupföretaget Aerit är allt närmare en lösning på det. Tjocköborna blev i förra veckan först ut i Sverige med att få drönarleveranser av matvaror till hemmet i pilotprojektet DiG – Drönarleveranser i Glesbygd.

– Jag har beställt fyra leveranser. En var för att jag glömde beställa till butiken, det var jättesmidigt, säger Lasse Gustafsson som driver Öbutiken på Tjockö.

Skärgården är på plats i Gräddö under de sista dagarna av den mest spännande delen av projektet – själva pilottestet där cirka tio Tjockö- och Gräddöhushåll under en dryg vecka fritt kunnat använda sig av drönartjänsten för att få matvaror hemlevererade. Projektet är ett samarbete mellan flera parter och finansieras av Vinnova med en budget på 1 495 280 kronor. Drönaren kan transportera fyra kilo och flyger så länge det inte blåser mer än 20 meter per sekund. Personer som bor inom en radie om sex kilometer från ICA Gräddö har kunnat delta.

– Jag tror kunderna tycker det är roligt att testa det. De vill att det ska finnas, säger ICA Gräddös handlare Peter Horvitz som står och packar Lingongrova i en sexkantig kartong.

När kunden gör en beställning i appen ICA Pronto plingar det till i datorn på ICA Gräddö, de plockar ordern och varorna packas in i drönaren. Drönaren flyger ut paketet från ICA till Tjockö på ungefär tio minuter. Den står i luften på omkring tio meters höjd och en vajer går ner med paketet som krokas av automatiskt. På Tjockö finns en allmän pick up-point vid butiken och några öbor har registrerat sina hemadresser som pick up-points för testet. Vajern vinschas upp igen och drönaren flyger åter till ICA Gräddö.

Att pilotprojektet görs just här beror på flera saker: Aerit, som såg behovet av att kunna göra transporter i glesbygd, letade efter en plats att testa sin tjänst på, samtidigt som Norrtälje kommun letade efter ett projekt med syfte att påskynda arbetet med att uppnå klimatneutral logistik. RISE tog in innovationshubben ICAx i processen och ICA Gräddö fick förfrågan från ICAx om att delta. De tog direktkontakt med Öbutiken på Tjockö. En ”perfect match”, menar Daniel Klemesrud, näringslivsutvecklare på kommunen, som hade fått kontakt med Alexander Perrier, vd på Aerit, tidigare.

– Norrtälje kommun är väldigt stöttande. Det är glest befolkat och den perfekta miljön, säger Alexander Perrier.

– Från min sida var det skärgården jag tänkte på för projektet. Det är en enorm fördel miljömässigt jämfört med samma resa med bil eller båt, säger Daniel Klemesrud.

Emma Lindahl, co-lead på ICAx, berättar att de är intresserade utifrån ett landsbygdsperspektiv.

– Det har gått över förväntan och vi har fått otroligt positiv respons och framförallt från ett äldre kundsegment som tagit sig an detta snabbare än vi trott. Det är jättespännande, historiskt. Vi kommer utvärdera testet och se hur vi ska ta det vidare, säger hon.

Öbutiken på Tjockö har deltagit från start, genom att samla och informera Tjocköborna – ett femtiotal som är mycket trogna sin egen butik.

– Intresset har varit jättestort men det är nog tack vare att butiken varit med och vi har berättat att vi tycker det är bra. Det är väl fem-sex personer som har en egen landningspunkt på tomten, säger Lasse Gustafsson.

Eventuella farhågor om att drönarleveranser skulle konkurrera med butiken ser Lasse Gustafsson inte.

– Jag ser det som ett komplement. Jag menar, två-tre kilo, ska du beställa en matkasse på det sättet… skrattar han.

Tvärtom såg Lasse Gustafsson framtiden när han hörde talas om projektet. På sikt skulle hans butik också kunna erbjuda tjänsten.

– Vi kan utöka vår business och leverera till båtfolk. De kan beställa färskt bröd och mjölk innan de går ut till Åland.

Både ICA Gräddö och Ö-butiken är paket-, Systembolags- och apoteksombud och ser potentialen i att även kunna leverera den typen av varor i framtiden. Men i pilotprojektet kan inga varor som kräver legitimation levereras. Under testperioden har tjänsten varit gratis och kunderna har bara betalat för varorna. De som deltagit har fått svara på en enkät, bland annat om vad de kan vara villiga att betala för tjänsten om den blir permanent. Alexander Perrien på Aerit tror den initiala kostnaden blir 60-70 kronor per leverans, en avgift som kan sänkas när tjänsten växer och blir mer autonom.

Alexander Perrien är stolt och glad över att se resultatet av det två år långa arbetet.

– Att få se det fungera med den första leveransen till konsument… Det är en fantastisk resa och vi har övervunnit många utmaningar. Som första företag ville vi att allt skulle vara enligt en hård säkerhetsstandard. Organisationen är komplex och Transportstyrelsen är en viktig ägare – de jobbar hårt för att infrastrukturen ska vara på plats.

För tillfället är alla flygningar övervakade men det är möjligt att göra systemet helt autonomt och låta en person övervaka upp till 50 flighter samtidigt.

– En fullständig autonomi kan implementeras om fyra år kanske, säger Alexander Perrien.

Pilotprojektet avslutas den sista december och då kommer RISE börja sammanställa data. Då upphör också det tillfälliga tillstånd som Aerit fått av Luftfartsverket och Transportstyrelsen för att använda mellan-luftrummet i en sex kilometers radie från ICA Gräddö och upp till 150 meters höjd. Att detta överhuvudtaget varit möjligt är tack vare att luftrummet släpptes fritt den 1 januari 2021, men det krävs fortfarande att man söker specifika tillstånd för att få flyga. Och det är konkurrens i luftrummet med bland annat sjukhusen, Polisen och Försvarsmakten.

– Drönare är en viktig del av framtidsmobiliteten och det handlar om att jobba tillsammans för att lösa det. Vårt mål är att vill man bo i glesbygden ska man ha leveranstjänster med liknande kvalitet och tillgänglighet som i stan, samtidigt med minimalt utsläpp. För att införa drönarleverans behöver vi flera tester för att säkerställa säkerheten, utvärdera acceptansen samt utveckla affärsmodellen. Vi har mött en mycket positiv attityd och skulle kunnat ha en större pilot. Vi kollar med flera finansieringsalternativ för att fortsätta undersöka potentialen och möjligheter för eventuell kommersiell lansering, säger Lei Chen, projektledare på RISE.

Den stora frågan är förstås när drönarna kan flyga till Tjockö igen. Idag kan ingen lämna något exakt svar på den frågan.

– Vi för diskussioner med alla inblandade i projektet just nu för att kunna fortsätta med drönarleveranserna och hoppas att vi har mer information snart. Det starka gensvaret vi fått från bygden visar att kunderna ser ett stort värde i Aerits service och att en fortsättning skulle vara till nytta, säger Alexander Perrien.

– Om alla tillstånd är klara skulle det kunna gå igång nu. Det måste till ett sätt att styra vem som får flyga var. Allt hänger på affärsmodeller. Jag tror man skulle behöva en lite kraftfullare drönare som klarar mer vikt. Vi är redo att ta emot en sådan tjänst. Vi har sett fördelarna, säger Lasse Gustafsson.

– Vi är gärna med, säger Anna Skagerlind Horvitz på ICA Gräddö.

Det finns ett önskemål om att äga luftrummet på kommunnivå.

– Kommunen är väldigt positiva till att hitta en framtidslösning, inte bara att projektet ska dö. Du kan vänta på att någon annan gör det eller vara proaktiv. Vi vill vara innovativa. Vi vill hitta statliga- eller EU-pengar. Det finns jättemycket olika projektpengar, till exempel Central Baltic, att söka, säger Daniel Klemesrud.