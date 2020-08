Efterlängtad återvinning på plats

Den 3 augusti kom äntligen återvinningsstationen på plats på en grusplan vid idrottsplatsen som Blidö IF upplåtit. Blidöborna gick man ur huse och snart var kärlen fulla. – Jag har varit ganska kommunikativ på öns Facebookgrupper. Jag hade höjt ett varningens ord om att om det inte fungerar så lägger vi ner det från Blidö IF, säger Fred Rosenthal, ordförande i Blidö IF.

Papper, plast, tidningar, metall och glas behöver inte längre transporteras till Görla i Norrtälje utan kan slängas hemma på ön. En del tycks ha väntat hela sommaren på det utlovade datumet den 3 augusti, då kärlen snabbt blev överfyllda. Kaoset skapade diskussioner i de lokala Facebookgrupperna: ”Återvinningen har inte ens funnits i ett dygn- Varför inte sköta det snyggt”, ”Kan vi hjälpas åt”. Någon erbjöd sig att låna ut sin hund som vakt. En annan poängterade att både öbor och sommargäster grisar ner.

Men Fred Rosenthal, som utnämnts till hjälte av flera i samma diskussioner, ser bara första dagen som lite strulig då alla kärl inte hade hunnit komma, därefter har det fungerat bra.

– Ingen skugga på FTI där, de hade meddelat att glas och tidningar skulle fattas, säger han.

Han menar att samarbetet mellan Norrtälje kommun, FTI och Blidö IF fungerat bra och att stationen gynnar öbor inte bara från Blidö.

– Vi får inte mycket betalt för det men det är viktigt för bygden. Det är så fint, och alla så glada. Nu är det frid och fröjd.

FTI tömmer måndagar, onsdagar och fredagar tillsvidare. Arrendeavtalet med kommunen löper på 15 år.

Josefine Sälström