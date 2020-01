En uppsjö av appar

Nyårslöftet att lägga ifrån sig mobilen mer känner säkert många igen. Men många appar har nästlat sig in i vår vardag som oumbärliga hjälpmedel, särskilt på sjön.

– ViVa och Seapilot använder jag nästan dagligen, säger Pär Thunfors som pendlar med båt till vardags.

Det är ganska precis ett år sedan de sista hushållen fick strömmen tillbaka efter Alfridas framfart. Under de första dygnen då stora delar av norra skärgården var utan ström hade många ändå täckning på mobilen, då mobilmasterna gick på reservaggregat. Träd låg över vägen och många saknade fast telefon. Då blev kommunikation via olika appar det enda sättet att hålla kontakt med andra och skaffa sig information. I lokala Face-bookgrupper kunde man snabbt få sig en lägesrapport, be om hjälp eller erbjuda hjälp till andra i närheten. Nya grupper bildades specifikt för att utbyta information relaterad till stormen.

Appen Avbrottsinfo från Vattenfall, som många läsare tipsar om, fick sannolikt många nya nedladdningar då den gav detaljerad kartinformation om var avbrotten fanns.

Det senaste året har även SOS Alarm släppt en egen app: 112. I den kan du snabbt dela dina koordinater vid brott eller olycksfall.

Vilka andra appar kan vara välbehövliga när du vistas ute i skärgården? Skärgården frågade läsarna och många tipsar framförallt om olika appar med kartfunktioner för väder eller navigering. Men beroende på var i skärgården du befinner dig kan täckningen vara lite dålig. Då är lösningen, tipsar Yxlanbon Daniel von Koppy, att ladda ned lokala kartor på Google maps så att de finns i telefonen även i offlineläge. Då har du åtminstone ett sjökort på skärmen även om du inte kan se din egen position.

ViVa är enligt honom och flera andra läsare en helt oumbärlig app.

– Den ger nyttiga prognoser för sjön med vattennivå, temperaturer, vindar och luftfuktighet. Den visar exakt vilken station som rapporterar och var den finns på kartan. Pröva, den är gratis!

Sabina Plomin tipsar om regnradar.se för den som planerar en tur på sjön.

– Perfekt att kunna se exakt var det regnar, åt vilket håll det rör sig och sen kunna välja att åka runt eller åt andra hållet, säger hon.

En del appar bjuder både på kunskap och nöje.

– Appen Sjösäker kan man även ha som sällskapsspel med quiz om man är inblåst, men även HLR för sjön och annat praktiskt att testa varandras kunskaper om. Andra tidsfördriv är Livet i havet för den nyfikne och Knots Guides av olika slag för den som behöver utmaningar, säger Johanna Heissenberger.

Fakta/Läsarnas tips i urval

• Facebook – Gå med i en lokal grupp för din ö eller grupper för ett särskilt intresse där du kan utbyta information, eller köp- och säljgrupper.

• Sjösäker – Praktiskt Båtägande och Svenska sjö bjuder på appen och sitt kunnande, så du kan njuta säkert på sjön. Få koll på vad du kan om sjösäkerhet, väder, första hjälpen, båtvett, men även hjälp vid ett eventuellt motorstopp.

• Eniro på sjön – Med betalversionen Pro får du AIS och plotterdata och kan bland annat rita ut rutter.

• Krisinformation.se – Information från myndigheter och andra ansvariga om kriser och samhällsstörningar. Prenumerera på varningen Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) för ditt område

• Vattenfall avbrottsinfo – Se nuvarande strömavbrott och planerade underhållsarbeten, anmäl skador eller strömavbrott.

• Tidtabellen – Alla färjetidtabeller från Trafikverket samlade på ett ställe.

• Seapilot – Navigera, lägg ut rutter och följ andra fartyg på AIS.

• Vessel lights– En liten lathund över vad de olika signalerna till sjöss betyder.

• Ship Finder Marine Traffic – Ha koll på sjötrafiken, det finns en enkel- och en betalversion.

• Kustväder från SSRS – Sjöräddningssällskapets egna app med detaljerade rapporter om vind, vattenströmningar och möjlighet att dela din position till anhöriga på land.

• ViVa Vind & Vatten – Sjöfartsverkets informationstjänst om väder, vind och vattenstånd. Observationer i nära realtid.

• SMHI – En klassiker för väderprognoser.

• Klart.se – Väderprognoser för över 200 000 platser i hela världen.

• Windy – Vind- och tidvattenprognoser. Spårar även orkaner.

• Foreca – Exakta väderprognoser för alla koordinater.

• SailDroid – Hastighetsmätare, position, avståndsmätning och mycket mer.

• Yr.no – Den norska väderappen som så gott som alltid visar ”rätt väder”.

• 112 – Dela dina koordinater direkt med SOS Alarm vid exempelvis en olycka eller sjukdomsfall.

• Waxholmsbolaget – Sök resor för skärgårdsbåtarna och se uppdateringar om störningsinformation eller förändringar i tidtabellen.

• SL Res i Sthlm – Planera din resa ut till skärgården med alla kommunala transportmedel, inklusive båtarna, samt köp biljett.

• SMS-livräddare – Larmar frivilliga med kunskap i hjärt-lungräddning till platsen vid ett misstänkt hjärtstopp.