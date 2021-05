Får man lyfta kommersiella krafter?

KRÖNIKA. För några veckor sedan gjorde jag ett reportage om ett vildmarksäventyr, eller så kallad bushcraft, för barnfamiljer på en ö i Värmdö. Allt fler har som bekant vistats i naturen under pandemin och naturligtvis finns det företagare som är beredda att möta deras behov.

En av våra läsare hörde av sig för att klaga. Hon tyckte att artikeln var fånig och retade sig på att vi skrev om ”driftiga män som tjänar pengar” på någonting som scouterna har ägnat sig åt i alla tider. Gynna dem i stället för detta nys! tyckte skribenten.

Jag håller med om att scouterna gör ett fantastiskt jobb. Det är toppen att många engagerar sig ideellt och att naturupplevelser i grupp kan erbjudas kostnadsfritt, särskilt för familjer som inte har ekonomi att låta barnen gå på dyra aktiviteter. Men varför måste det ena utesluta det andra? Bushcraftkursen var ett endagsevent som riktade sig till hela familjen, inte bara barnen. Och folk är uppenbarligen beredda att betala för såna här upplevelser. Alla har heller inte möjlighet att arbeta ideellt, det vill säga gratisjobba. Det kräver för det mesta att du är pensionär eller har din huvudinkomst tryggad på annat sätt.

Jag anser även att det är viktigt att lyfta fram småföretagarna och det lokala näringslivet i skärgården. De har sannerligen inte haft det lätt under pandemin (se även Fem frågor här intill). Turism skapar förutsättningar för människor att leva och försörja sig i skärgården. Den bidrar till att hålla skärgården levande året om. Ändå finns en märklig skepticism mot just turism bland många skärgårdsbor. Det är absolut förståeligt att man inte vill ha in en massa folk som skräpar ner och påverkar natur och kultur negativt. Men just hållbar naturturism handlar faktiskt om allt annat än det. Det handlar om att få fler människor att hemestra på ett sätt som både gynnar den lokala ekonomin och vår hälsa och får oss att reflektera över våra avtryck.

Och naturturism ligger onekligen i tiden. Nu under pandemin har Stockholm Archipelago fått pengar från Tillväxtverket för att just utveckla hållbar naturturism på öarna med tydlig inriktning mot målgruppen "nature tribe". Man menar att denna produktutveckling ökar förutsättningarna för en vital och aktiv skärgård, som är viktigt för att klara omställningen till följd av pandemin. Tillsammans med de deltagande företagen kan man möta upp behoven i våra nya resmönster och beteenden.

””Naturtriben” är villiga att betala för orörd natur och unika, skräddarsydda naturupplevelser med högt värde”, säger Marie Östblom, projektledare för Stockholm Archipelago, i en intervju på sajten Besöksliv.

Det måste få finnas en värld där både det ideella och det kommersiella får utrymme.