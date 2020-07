Färs gjord på braxen kan lanseras till hösten

Fiskfärs från lokalt fångad braxen kan snart ligga på en tallrik nära dig. Nyligen såldes två ton braxen på Stockholms fiskauktion på försök. Förhoppningen är att produkten ska finnas tillgänglig kommersiellt till hösten.

Länsstyrelsens projekt Resurs-fisk, som syftar till att ta tillvara på underutnyttjade regionala fiskarter, har nu nått så långt att en fiskfärs gjort på braxen tagits fram på försök. Intresset är stort och förhoppningen är att kunna börja sälja färsen till hösten via Stockholms fiskauktion.

– Vi öppnade för fiske på braxen under en vecka. 2,2 ton braxen från olika sjöar som Mälaren, Vänern och Hjälmaren levererades till Stockholms fiskauktion. Den skickades sedan till Kalix för att bli fiskfärs. Vi ville testa logistiken samt hur färsen blir i denna kedja, säger Jonatan Fogel, projektledare på länsstyrelsen.

När Skärgården pratar med Jonatan Fogel på telefon är han precis på väg för att hämta upp färdig färs som skickats tillbaka från Kalix, där ett liknande projekt pågår och en produktionslina för braxen startats.

– Det är fortfarande ett test och en experimentomgång inom projektet, men allt tyder på att det kommer att går bra. Förhoppningsvis kommer kommuner att vilja köpa när skolorna startar till hösten och då kommer fiskare att ha möjlighet att sälja färsk braxen på auktionen.

Tanken är inte att skapa ett riktat fiske mot braxen, utan att yrkesfiskarna ska kunna få högre avsättning för arten som bifångst. Nästan all braxen som fångas i fisket idag lever vid fångsten och kan slängas tillbaka. En del används som kräftbete.

– Förhoppningen är att det ska bli en extra inkomstkälla och en inkörsport till nya yngre fiskare att få en art till att fiska på, säger Jonatan Fogel.

Fortfarande finns ingen färdig kund till färsen, men intresset har varit stort från flera kommuner. Den ursprungliga tanken var ta fram färdiga braxburgare, något som inte är aktuellt just nu.

– Det visade sig att de flesta vill ha färs för att göra egna saker med.

Hur mycket braxen som egentligen kan levereras vet man inte, men det handlar om tiotals ton årligen bara från Mälaren. Skulle efterfrågan vara större än utbudet så gör det inget, menar Jonatan Fogel.

– Halleluja då blir jag jätteglad, men jag tror inte vi kommer dit första året.

Låga halter av miljögifter i braxen

Braxen är en fiskart som kan bli allt vanligare på tallrikarna. I en ny studie har därför halterna miljögifter i braxen kartlagts. Studien visar att braxen inte innehåller några höga värden av gifter.

IVL Svenska miljöinstitutet har undersökt halterna av fyra olika typer av farliga ämnen i braxen. Det handlar om kvicksilver, PCB, dioxiner och PFOS. Fiskarna fångades i Mälaren, Vänern och i Bergundasjön i Växjö. Vad gäller kvicksilver så visar undersökningarna att halterna ligger långt under gränsvärdena för försäljning. I jämförelse med vad Livsmedelsverket anger som tolerabelt intag, kan man äta fyra portioner braxen per vecka. Vad gäller PCB och dioxiner så ligger halterna även där långt under gränsvärdena och tolerabelt intag är fyra måltider per vecka. När det kommer till PFOS så skiljer sig halterna stort åt mellan fångstplatserna, men i genomsnitt kan man med nuvarande gränsvärden närmast äta obegränsat antal portioner i veckan.

Artikelförfattarna skriver sammanfattningsvis: ”Överlag framkommer uppfattningen att braxen, jämfört mot andra arter och i förhållande till tolerabla intag av kvicksilver, PFOS, dioxiner och PCB:er, är lämplig som matfisk.”

Ämnen som ingår i gruppen PFOS har bland annat använts inom kosmetika, impregneringsmedel och brandsläckningsskum. Europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten har föreslagit en kraftig skärpning av den mängd som ses som tolerabelt intag. Utifrån det nya värdet minskar rekommendationen för konsumtion av braxen till en måltid i veckan, men den skärpningen gäller även fler fiskarter.

Emma Halldin Ankarberg, toxikolog vid Livsmedelsverket, säger att myndigheten inte har några rekommendationer kring braxen.

– Vi har inga egna data alls kring braxen, det är ingen traditionell matfisk som ingår i provtagningsprogrammen, men rent generellt så är det inte en fisk som borde ansamla särskilt mycket gifter.