Fem frågor till Anders C Larsson…

...handläggare på länsstyrelsen som hanterar investeringsstöd för kommersiell och offentlig service

Vem kan söka bidrag?

– De som driver kommersiell service, lanthandlare eller drivmedelsstationer. Skärgården har varit prioriterad, då det området ingår i det lokala serviceprogrammet. Ligger företaget på en ö utan fast landförbindelse har det kunnat få 90-procentigt stöd för att täcka kostnaderna, till skillnad från på fastlandet där stödet har varit 50 procent. Där har det varit väldigt generöst, men det har förstås också tankat ur vår budget rätt fort. Det handlar ganska ofta om dyra investeringar där det maxbelopp man kunnat få har varit 200 000 euro under en treårsperiod.

Till vad kan man söka bidrag?

– Det är till fast inredning och utrustning men även för ombyggnationer i fastigheten. Det kan exempelvis vara kylar och frysar. Vi har haft ganska gott om medel men idag är de ganska begränsade, och vi vill ju inte få in ansökningar som vi inte kan bevilja. Stödet är EU-finansierat till hälften. Från och med nästa år blir det istället ett nationellt stöd som man får ansöka om hos Region Stockholm.

Vad krävs för att få bidrag?

– Man poängsätter ansökningarna utifrån ett antal urvalskriterier. Dels tittar man på om det uppfyller något nationellt miljömål och om det leder till minskad klimatpåverkan. Man ska ha god förmåga att genomföra investeringen. Om det finns något innovationstänk i det man tänker investera i ger det extra poäng. Vi tittar på vad investeringen ska uppnå och det ska också gynna bygdens attraktionskraft. På sikt kan det generera att fler flyttar ut i skärgården.

Hur ansöker man?

– Man ansöker online och det krävs att man har Bankid eller om man företräder någon annan ska ha man en fullmakt från den som företräder företaget. Man fyller i ett formulär och svarar på ett antal frågor.

Hur många ansökningar brukar ni få in?

– År 2021 fick vi in 16 ansökningar, förra året kom det in åtta. Länsstyrelsen har sedan 2015 beviljat 80 ansökningar stöd med ett totalt belopp på 40 miljoner. Vi får inte in många ansökningar från sjömackar, de flesta som söker är butiker som vill investera i kyl och frys. Men vi har inte haft pengar hela tiden, utan de har pytsats ut under programperioden så vi har fått in mer ansökningar när vi blivit tilldelade medel.