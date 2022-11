Fem frågor till Erik Josephson…

...tidigare näringslivs- och landsbygdsutvecklare i Haninge som nu blir näringslivs- och skärgårdsutvecklare i Österåker.

Varför sökte du jobbet?

Efter nästan 22 år med samma arbetsgivare, visserligen inom olika roller, tyckte jag att ska jag göra nåt nytt och lära mig nya saker ska jag göra det nu. Byta jobb vid +60 är kul men man är inte så jädra vågad att man gör något HELT nytt. Förhoppningsvis kan jag ju en del om det här redan, haha! Same same but different. Det nya jobbet är ännu mer nischat på skärgård.

Vad börjar du med att ta tag i?

Se till att det fungerar att bo i Österåkers skärgård. Jag blir en skärgårdslots, en väg in för företagen, föreningslivet och boende. Istället för att ringa runt inom kommunen så ringer man mig så hjälper jag till med skärgårdsfrågor. Det är en otroligt aktiv skärgård med mycket företag på Ingmarsö och Ljusterö. Jag har träffat företagarföreningen på Ljusterö tre gånger, haft en heldag på Husarö, en på Ingmarsö. Det har varit en oerhört intensiv lärorik första månad.

Finns det några uppenbara olikheter mellan skärgårdskommunerna?

Ja, det är betydligt fler företag och entreprenadföretag i Österåker. Vi har ingen stor turistö, utom Siaröfortet och Finnhamn, som är jätteberoende av besöksnäring. Ändå fungerar det här. En stor skillnad är den marina näringen här ute, alla varv som har stor betydelse. Det är några stora som jag ska lära känna och försöka hjälpa dem med kompetensförsörjning och arbetstillfällen.

Vilka frågor är lika?

Det är möjligheten att arbeta, bo och röra sig i skärgården, det är en förutsättning. Ljusterö är som en bropelare till öarna. Barnen måste ta sig från öarna till Ljusterö. Ingmarsös barn går både på Ljusterö och Svartsö skola.

Hur ska visionen ”Möjligheternas skärgårdskommun” omsättas i handling?

Att skapa fler arbetstillfällen. Att transporterna fungerar genom ett bra samarbete med region som är huvudman, men vi skapar möjligheterna. I Åsättra ser vi över hamnen – ska man kunna gå med isgående båtar? Igår tittade vi på Trafikverkets åtgärdsvalsstudie på Ljusterö, vilka åtgärder behöver man göra först för vägarna? I och med att du inte kan komma till Åsättra med tyngre fordon får du automatiskt en dyrare frakt för att du måste lasta om någon annanstans innan replipunkten. Du blir inte konkurrenskraftig om din vara är 30 procent dyrare för att du åker från skärgården med varorna.