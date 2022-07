Fem frågor till Frida Lindberg Pozar…

... som håller i sommarkollot Animera Mera tillsammans med Anna-Karin Holtz på Möja varje sommar.

Vilka är ni som håller i detta?

– Vi kommer från ett företag som heter Den pedagogiska designbyrån och är i grunden bildpedagoger som har jobbat tillsammans sen 2010. Vi jobbar projektbaserat, så resten av året gör vi jättemycket animationer i skolor eller jobbar med museer och andra organisationer med barn och ungas kreativa skapande.

Vilken målgrupp riktar er till?

– Den är blandad, och det är det som är det härliga med projektet, att både bofasta och semesterfirande barn får mötas och skapa filmer tillsammans. De yngsta som varit med är fyra, och i år har den äldsta varit tolv. Men vissa år har vi haft ungdomar upp till 19 år. Det här projektet började 1998 och då i Erling Erikssons regi. Han är animatör och en av de som bidragit till att föra ut animation i skolorna. När han drog sig tillbaka från Möja-projektet frågade han om vi ville ta över.

Vad får barnen lära sig på kollot?

– Kursen pågår under en dag, och de får lära sig de olika stegen från att spåna fram idéer om vad filmen ska handla om och göra ett storyboard till att tillverka karaktärer och bakgrunder i papper och sedan animera i en app på iPaden. Det blir kanske 5-600 bilder som sätts samman till en film. Det sista de gör är att ljudlägga i iMovie, där de läser in alla repliker och sätter in ljudeffekter och musik. Filmerna blir ungefär en minut långa.

Vad betyder kollot för öns barn och ungdomar?

– De allra flesta tycker att det här är jätteroligt. De blir väldigt överraskade över hur det funkar, och att det blir deras teckningar som börjar röra på sig. Det märks också på att många kommer tillbaka under flera år. Jag tror att det här är ett positivt nedslag, att det blir en mötesplats där man får lära känna fler barn i samma ålder på ön.

Vad är det roligaste med att anordna animationskollot?

– Det är att träffa alla barnen och ofta i flera år. Nu hade vi några som gjorde en uppföljare på förra årets film och redan planerat för del tre nästa år, så det är jätteroligt att följa deras idéer. Det är också kul att se hur imponerade och stolta barnen blir över sig själva och vad de gjort. För vissa är det att man skapar något tillsammans som är det viktiga, för andra är det själva berättelsen och att få fram sin idé.