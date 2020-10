Fem frågor till Patric Bylund…

... Saunameister vid Stockholm Aufguss Society

Vad är aufguss?

– Det är ett sätt att basta på som har sitt ursprung i alpländerna, framförallt Österrike och Tyskland. Just den här formen har funnits länge, utvecklats under de senaste 30-40 åren och spridits vidare till bland annat Tjeckien, Polen och Holland där det också är stort. Ordet betyder ungefär “hälla på”. Det går ut på att man häller på vatten, eller lägger på en klump med is med aromer i, doftoljor som kan vara eteriska eller konstgjorda. För att de ska funka i bastun adderar man alkohol, så att de blir lättflyktiga och inte fastnar på stenarna och bränns. Sedan använder man en handduk för att vifta ut dofterna i bastun.

Vad kan man förvänta sig av en aufgusssittning?

– Det man vill förmedla är ju en wellnessupplevelse. Man vill få med alla element, så att man får känna värmen, dofterna, vinden och det kalla badet i en helhet. Under tiden man sitter i bastun och tar emot vindarna så ska man få koppla bort allt och bara gå in i sig själv. De flesta blundar under tiden.

Hur ser aufgusskulturen ut i Sverige?

– Den har funnits i ganska många år. För ungefär tio år sedan höll den på att växa sig stark och spreds till ganska många badhus runt om i Sverige. Vi i Sverige ligger dock lite efter Danmark och Norge. Där har man etablerat några stora anläggningar och de är representerade på EM och VM.

Vad gör Stockholm Aufguss Society?

– Vi är drygt 100 personer som vill främja och sprida aufguss, mycket för vår egen skull. Vi håller en del nybörjarutbildningar och sånt. Vi växer hela tiden och ser ett ökat intresse för aufguss. Man känner kanske till oss eller har hört om det via någon lokal bastu till exempel Tanto eller Hellasgården, eller så har man stött på det i Alperna.

Vad tycker du är bäst med att basta aufguss?

– Nästan allting! Jag är ju intresserad av hälsobiten, de hälsofrämjande egenskaperna som bastu och kallbad har. Man har konstaterat att det förebygger hjärt- och kärlsjukdomar. Sedan är det också behagligt och meditativt. Det är inte så komplicerat, det är en stunds avkoppling och att man gör det i sällskap förhöjer upplevelsen, tycker jag. Man blir ganska fort biten!