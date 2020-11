Fem frågor till Ulf Westerberg…

...ordförande i skärgårdsbornas intresseorganisation SIKO:

Hur har ni märkt av att befolkningen på öarna ökat under pandemin?

Många av de som bosatte sig i skärgården i våras bor fortfarande kvar. Parkeringen i Sollenkroka i fredags var till exempel knökfull och det fanns ingen plats vid bryggan, så människor åker fortfarande ut i stora mängder, vilket kanske inte är det bästa som jag ser det i det rådande coronaläget, framför allt i Nacka-Värmdö där smittan ökar kraftigt just nu. Vi vet inte exakt hur många som flyttat ut till sina fritidsbostäder, men man ser att det lyser i ovanligt många kåkar.

Hur har coronapandemin påverkat näringslivet i skärgården?

Det beror ju på vilken näring man pratar om, det slår ju väldigt olika. Generellt på hantverkssidan har det inte påverkat så mycket, det har snarare ökat något. Turistnäringen däremot lider ju och blöder. Samtidigt gick det ju bra i somras i jämförelse med många andra ställen i Sverige. Och de flesta saker går att göra i skärgården där det finns bredband. Det fattas hur mycket hantverkare som helst och i stort sett alla sorts yrken är det brist på.

Följer öborna Folkhälsomyndighetens råd eller behövs hårdare restriktioner?

Skärgårdsborna följer dem, det är några få fritidsbor som struntar i dem, skulle jag vilja säga. De är inte många, men det finns de som inte visar hänsyn. Men vi kan inte se att det är någon stor smittspridning på öarna. Någon enstaka rapport har vi fått om smitta men folk håller bra avstånd, och affärerna gör vad de kan för att fortfarande kunna hålla öppet men ändå följa rekommendationerna.

Hur bedriver SIKO sitt arbete i dessa tider?

Det är ju digitala möten som gäller. Sedan kan vi inte utföra vårt arbete fullt ut som var planerat under detta år. Vi hade tänkt att åka runt till våra medlemsföreningar och andra föreningar och presentera oss och vad vi gör, men det har vi inte kunnat göra i någon större utsträckning. Skärgårdsskolan 3.0 ligger mer eller mindre på is, Skärgårdsflytten har kommit efter och Skärgårdsmentor har vi pausat just nu.

Hur har pandemin påverkat sammanhållningen mellan öborna?

Det finns folk som åker runt och handlar åt äldre och sjuka, så det funkar jättebra, tycker jag. Solidariteten har alltid funnits bland skärgårdsborna – det var likadant när strömmen gick i flera dygn, då åkte yngre runt och eldade åt de äldre och kollade att de hade det de behövde. Det här är ju inget konstigt för oss, att man hjälper varandra i kriser.