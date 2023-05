Flopp för oljéring efter sen vår

Den kalla våren har medfört att skarven lägger ägg betydligt senare än normalt. En ansökan om förlängd skyddsjaktsperiod är inskickad till länsstyrelsen.

– Säsongen är en vecka senare än förra året men det fattar de inte på länsstyrelsen, säger Åke Thudén som utfört oljéring av skarvägg i många år.

Den normala skyddsjaktsperioden sträcker sig till den 30 april men förlängdes i år till 10 maj eftersom våren varit sen. Men det räcker inte, menar Åke Thudén:

– Det finns inga ägg i bona. Vi kunde bara oljéra 80 ägg på Skraken i Dalarö. Förra året var det också fiasko på grund av den sena läggningen. 144 ägg oljérade vi då på Skraken, och på Östanå hittade ornitologerna en uvunge så då fick vi inte gå iland alls. Då blev det avblåst alltihop.

Tillståndet gäller totalt tre besök och oljéring av 2 000-3 000 ägg, och minst 2 000 brukar de kunna oljéra på Skraken en varmare vår.

– Den här förvaltningsplanen som gör att man ska halvera beståndet fungerar inte, de bara ökar och ökar, säger Åke Thudén.

10-15 dagar till skulle behövas, och en ansökan om ytterligare förlängning för både Skraken och Östanå är inlämnad förra veckan till länsstyrelsen.

Enligt Paula Jonsson som är handläggare i ärendet på länsstyrelsen är det inte så enkelt som att bara förlänga tidsperioden på ett existerande tillstånd. En normal handläggningstid för tillståndsansökningar är 6-8 veckor, men den förra förlängningen beviljades på en vecka.

– När vi gör bedömningen av tidsperioden av skyddsjakt under vår och sommar ser vi främst på fåglars häckningstid, just i den här typen av ansökningar. Våren var som förra året senarelagd men häckningstiden är fåglars känsligaste tid och störningen i form av skyddsjakt under den perioden ska vara restriktiv. Förra året beviljade vi skyddsjakt till och med 10 maj som förlängning och vi gjorde likadant i år. Vi måste se på eventuell störning på andra fågelarter i den här känsliga perioden.

Hur ser ni på att bara 80 ägg kunde oljéras mot normala 2 000, kopplat till förvaltningsplanen?

– Det är inte ett juridiskt styrande dokument, utan ett stöd för oss i arbetet. I prövning av skyddsjaktsärenden måste vi förhålla oss till jaktlagstiftningen. Bara för att vi har ett mål om minskad skada på fisket som resultat av att minska skarvpopulationen kan vi inte gå emot det lagrum som finns.