Föreslår p-avgift vid Östernäs brygga

Det ska kosta pengar att ställa bilen på någon av de 120 parkeringsplatserna vid Östernäs brygga som i dagsläget är gratis. Kommunen föreslår en årsavgift om 2 400 kronor.

– I dag är det totalkaos i Östernäs ibland med för mycket bilar och för få parkeringsplatser. Vi tänker att det är bra att ha samma pris som i Furusund, säger Erik Klockare, markförvaltare på mark- och exploateringskontoret.

Årsavgift 2 400 kronor, tre månader för 1 500 och dygnsavgift 60 kronor är några exempelpriser i förslaget om Östernäs parkering. Samma pris föreslås för Räfsnäs hamn där parkeringen idag kostar 785 kronor per år. I Räfsnäs föreslås en höjning av båtplats från 2 125 till 3 500 kronor per år.

I Furusund där parkeringen ägs av samfälligheten är dygnspriset 60 kronor.

– Det ska vara lika i Furusund och Östernäs i och med att det är samma båt som trafikerar, säger Erik Klockare.

Han menar att kaoset i Östernäs minskar om det inte längre är gratis på någon av parkeringarna.

Hur tror du att öborna kommer ta emot detta?

– Vi har haft det uppe på skärgårdsrådet så jag tror inte de kommer reagera. Är man fastboende på öarna får man boendeparkeringsplats för halva priset. Så det handlar om 100 kronor i månaden.

Tjänstemannaförslaget om avgiftsbelagd parkering är en del i ett större förslag om att justera avgifter för upplåten kommunal mark inom Norrtälje kommun. Avgifterna ska stå i proportion till den administration och underhåll som krävs för att upprätthålla anläggningarna och har ställts mot jämförbara kommuners taxor.

Vad gäller jordbruksarrenden föreslås ett prisintervall på 750-1 900 kronor per hektar mot dagens cirka 250 kronor per hektar. Arrendena för båthus och sjöbodar föreslås justeras till 40 kronor per kvadratmeter och år, dock lägst 1 000 kronor per avtal, att jämföra med dagens 550 kronor per avtal.

Förslaget togs upp i kommunstyrelsen i måndags och förväntas tas beslut om i kommunfullmäktige 19 februari. Röstas det igenom gäller de nya avgifterna från 1 januari i år.