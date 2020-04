Framtidens båt svävar över ytan

När hon ligger i vattnet ser hon ut som en klassisk motorbåt. Marinblått skinande skrov, teakdurk, träratt. Tankarna för en tillbaka till 60-talets klassiska linjer, men ändå är allt annorlunda. Under ytan sticker två bärplan ner en dryg meter.

Skärgården har provkört den eldrivna bärplansbåten Candela.

16 beställda båtar låter kanske blygsamt. Men en båt kostar idag dryga 2,5 miljoner kronor. Besöker du fabriken förstår du varför. Byggtekniken, mjukvaran och idén är unik och det mesta konstrueras på plats på Lidingö. I fabriken jobbar 15 ingenjörer, några med bakgrund från Saab och flygplansindustrin. Kolfiber är dyrt och teknologin är fortfarande ny – det har tagit fem år att utveckla den.

– Men med ökade volymer så går priset ner. Vi vill inte fastna i ett lyxbåtsfack. Nästan allt är utvecklat här annars hade det kostat typ en miljard, säger PR- och kommunikationsansvarige Mikael Mahlberg.

Candela är snarare båtvärldens svar på Tesla och Mikael Mahlberg menar att den som har en Candela redan har en Tesla.

– Tesla är ett stort steg för bilbranschen men det här är ett ännu större. Vi är ett svenskt teknikbolag och vi råkar bygga en båt men egentligen är det inga båtmänniskor som arbetar här, säger Mikael Mahlberg när han hoppar ombord nere i hamnen i Gåshaga.

Han drar ur sladden, virar ihop den och hänger den på bryggan.

– Man kommer 50 sjömil på en laddning. Men man laddar alltid när man kan, säger han.

Candela är den enda elbåten som du kan åka både långt och fort – toppfarten är 30 knop – på en laddning med. Anledningen är bärplanen – två hypertunna men stålhårda fenor som sticker ner ungefär 40 centimeter under ytan när du åker, medan resten av skrovet är ovanför vattenytan. Två sensorer, som liknar två ögon, framme i fören mäter höjden ovanför vågorna 100 gånger per sekund för att hålla båten rätt och kompensera för vågorna. Bärplanen vrider sig för att parera sjögång och göra girar. Du kan inte slå runt med en Candela – Mikael Mahlberg och kollegorna har försökt.

– Blåser det 20 m/s kan man ändå köra 30 knop.

Vi åker i sakta mak ut från hamnen. I låg fart känns det precis som att sitta i en vanlig båt och med bärplanen som sticker ner 1,2 meter får båten egenskaper som mer liknar en segelbåt som går för motor. Bärplanen går även att fälla in så att den inte går djupare än en halvmeter.

– Du kan köra båten med bärplanen infällda i 6-7 knop, då blir den som en vanlig planande båt men då får du mycket högre förbrukning. Den drar lika mycket i fem som i 20 knop, berättar Mikael Mahlberg.

Idag är det ganska krabb sjö. För att ge sig ut och flyga ska fören riktas mot vinden och sedan är det gasen i botten som gäller, precis som när du startar med ett sjöflygplan. På ungefär tio sekunder har vi nått 17 knop och flyger ovan vattenytan – foilar. Hastigheten ökar snabbt och nu kan man slå av lite på farten för att hålla en bra marschfart om 22 knop. Man får känslan att man befinner sig på sjön men det är inte obekvämt.

– Nu går vi genom vågorna, det är lite strömt i vattnet. Men upp till 1,2 meter vågor märks det knappt att du är på sjön, säger Mikael Mahlberg.

Båten använder ungefär 20 kW just nu, för att hålla den här hastigheten med en vanlig bensinmotor skulle det gå åt cirka 110 kW, plus bensinen förstås. Eller som jämförelse drar elbåten 28 hästkrafter jämfört med de 150 som krävts för att uppnå samma fart med en planande båt med fossildriven utombordare. Eftersom båten är i luften finns nästan inget vattenmotstånd. Skärmen som visar all kördata och hur många wattimmar som förbrukas är beställd från ett annat varumärke men mjukvaran är Candelas egna.

– Den är uppkopplad mot nätet och mjukvaran uppdateras hela tiden så om några år är den bättre. På sikt kan båten bli självkörande.

Han släpper ratten och båten fortsätter hålla samma kurs. Kölen är cirka en halvmeter ovan vattenytan och bakom oss stänker det lite men något aktersvall kan man inte tala om.

– I all mening är det här ett flygplan med låg flyghöjd. Båten svävar. Du kan inte köra den utan sensorer, för att behålla flyghöjd behövs datorer som håller upp den.

Även produktionen påminner om hur man bygger ett flygplan. Riggen och motorhuset bygger Candela själva i fabriken. Skrovet är i kolfiber och väger endast 90 kilo. Luften sugs ur med vacuum och ytan blir starkare än stål. Bärplanen byggs även de i kolfiber, för att få extra hög hållfasthet för de krafter som vattnet utsätter dem för. Rodret är ultratunt för att få så lite vattenmotstånd som möjligt.

– Bärplanen blir utsatta för mycket sidokrafter så de får inte vrida sig. De måste vara väldigt starka men också tunna för att skära genom vattnet.

Att tillverka en snabbgående planande båt som enbart går på batteri är svårt, menar Mikael Mahlberg. Även om batterierna skulle bli dubbelt så effektiva som dagens kommer du bara 40 sjömil på ett batteri.

– Fysikens lagar sätter stopp, vi måste bort från vattenmotståndet. Vill man köra långt och snabbt måste man upp på bärplan. Man slipper också sjösjuka, det är många som sagt det.

Han drar av på farten och vi landar mjukt på vattenytan igen. Det är min tur. Väl bakom ratten läser jag av vinden och vrider fören mot den. Gasen i botten och vi är snabbt uppe. Jag försöker parera då jag upplever att vinden får båten att kränga men det behövs inte. Båten håller sig snällt uppe ändå utan att göra några tvära kast. Jag slår av lite på gasen men då går vi ner i höjd lite.

– Lite mer fart bara. Nu är vi uppe, säger Mikael Mahlberg.

Jag provar att göra en kraftig gir, men vågar inte vrida på ratten fullt ut, trots att Mikael Mahlberg intygar att Candelan bara kan svänga 12 grader. Hon tappar lite fart i svängen, men inte alls som en planande båt gör.

– Datorn styr båten, annars skulle man krascha direkt. Det låter lite drastiskt kanske. Det värsta som kan hända är att du har för lite fart, då ”kraschar” den lite.

Candelan landar snällt när jag slår av gasen. För den som aldrig kört båt tidigare vill jag påstå att Candela är lättare att lära sig hantera än en vanlig planande båt. De sex kunder som väntar på sin Candela som byggs i detta nu kan se fram emot fint gung även i ganska hårda vindar. Fabriken har fullt upp och har fram tills corona tog ett grepp om tillvaron nyanställt två personer per månad. Ingen har behövt sluta eller permitterats. Prognosen är att sälja ytterligare 30 båtar i år, corona till trots.

– Vi tror ändå att vi blir EU:s största elbåtsproducent i år. Så här ser båtarna ut om tio år. Om vi ska nå klimatmålen måste det hända, säger Mikael Mahlberg.

FAKTA