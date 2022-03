Framtidens sjötrafik klubbad

I tisdags tog Region Stockholms Trafiknämnd beslut om hur sjötrafiken för 2025 och framåt ska se ut. Utredningen har varit på remiss två gånger och nu har man landat i att öka antalet mindre snabbgående fartyg längre ut i skärgården men ändå behålla långlinjerna från stan sommartid.

Utredningen om framtidens sjötrafik har utgått från två huvudspår: alternativ 1 med i huvudsak samma upplägg som dagens trafik med långlinjer från Strömkajen ut till öarna, och alternativ 2 med ökat fokus på resande längre ut mellan kärnöar och replipunkter i mindre, snabbare fartyg.

Efter den första remissrundan under 2020 pekade svaren mot alternativ 2, men många ville samtidigt se en kombination av alternativen. Därför togs ett nytt förslag fram som skickades på en andra remissomgång under 2021.

Nu har man landat i en mellanväg.

– Det har varit en inlyssnande process. Vi har fått in otroligt många bra synpunkter och haft ett stort engagemang under hela resan. Nu tycker jag vi har fått fram en bra slutprodukt och också fått tummen upp från många håll, säger Michaela Haga (C), ordförande i sjötrafikberedningen.

Vad blir de stora skillnaderna gentemot dagens trafik?

– Dels ser vi en möjlighet med mindre, kapacitetsstarka fartyg som kan trafikera längre ut i systemet mellan kärnöar och replipunkter och det kan innebära längre trafikdygn samt en mer robust och pålitlig året runt-trafik och bastrafik. Det har varit efterfrågat av skärgårdsbor men också av deltidsbor och de som är yrkesverksamma i skärgården. Sedan behöver vi också hantera de stora säsongsvariationerna. Även om vi vill ha en förlängd säsong så är det ett faktum att de stora resenärsströmmarna är under sommarhalvåret. Då är det dels snabbgående fartyg som föreslås här också, som kan ta stora strömmar till populära besöksmål. Men också kapacitetsstarka, men mer långsamtgående båtar som kan gå brygga för brygga, och som under vintern kan ha en isbrytande funktion.

Utredningen har handlat om det övergripande trafikala behovet och man går inte in på några detaljer kring exakta linjedragningar, tidtabeller och bryggor. Den har visat på behov av att förstärka bytespunkter i till exempel Norrtälje och Österåker.

– Det är något som kommer ske i dialog med de kommunerna.

Nästa steg är nu att utreda i mer detalj hur tonnaget ska se ut för att möta det framtida behovet. I det arbetet ingår även att titta på hur framtidens fartyg kan möta kravställningen om 100 procent förnybara drivmedel.

– Ambitionen är att studien ska vara klar vid årsskiftet, säger Michaela Haga.

Fakta/några av förändringarna i korthet

• Utredningen föreslår förändringar i fartygsflottan där antalet mindre snabbgående fartyg för färre passagerare ska öka samtidigt som antalet stora fartyg (för fler än 300 passagerare) ska minska. Upplägget ska testas i kommande tonnageutredning.

• I flottan ska både godsuppdraget och isbrytande kapacitet kvarstå.

• Fler turer och förutsägbara tidtabeller ska leda till att underlätta för de som bor och verkar i skärgården. Förhoppningen är också att fler ska vilja bosätta sig i skärgården året runt.

• Trafiken från Strömkajen kommer finnas kvar men anpassas utifrån säsong. Fokus läggs på att utveckla och stärka ett flertal replipunkter, speciellt under lågsäsongen.

• Under sommarhalvåret ändras sjötrafiken till att fler avgångar utgår från Stockholms centrala delar med Strömkajen som bas för resor mot skärgårdens mellersta och yttre delar genom direkttrafik.

• Samtliga idag permanenta pendelbåtlinjer ska finnas kvar.