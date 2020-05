Fredning av fisk i fortsatt långbänk

Förhoppningen var att ett antal fredningsområden för fisk i skärgården skulle införas under våren, men projektet försenas ännu en gång. Inom Vaxholms fiskevårdsområdesförening är man besviken på länsstyrelsens långsamma handläggning.

Redan 2008 lämnade Vaxholms FVO in en ansökan till länsstyrelsen om att mellan januari och maj skapa ett fredat fiskeområde vid Bogsesund. Avsikten var att skydda det man menar är ett av Vaxholms bästa lekområden för gädda. Trots att åren gått hände inget med ansökan.

– 2014 skickade vi in en ny ansökan. Fyra år senare begärde vi att få veta vad som hänt med den. Vi fick då veta att fredningsområdet skulle införas 2019, säger Lars Lindqvist, ordförande i VFVO.

Som Skärgården i mars förra året kunde rapportera blev länsstyrelsens arbetet försenat.

– VFVO blev lovade att det skulle bli av 2020, länsstyrelsen skickade emellertid in ansökan till Havs- och vattenmyndigheten först i december 2019 vilket innebär att fredningen inte kan införas förrän tidigast 2021 eftersom Havs- och vattenmyndighetens handläggning tar ett antal månader.

Lars Lindqvist säger att det är unikt att vattenägare, arrendatorer, länsstyrelse och kommun är helt överens. Föreningen är inte heller nöjd med att länsstyrelsen ändrat ansökan om fredning till att gälla först från den 1 april till den 15 juni, eftersom gäddor ofta leker långt innan april.

Henrik C Andersson, länsfiskekonsulent på länsstyrelsen i Stockholm, säger att det var hans ambition att områdena skulle vara klar i vår, men inte ett löfte.

– Jag kan inte annat än att hålla med i kritiken. Det är 100 procent mitt ansvar, men finns väldigt många omständigheter som förklarar varför det tagit så lång tid. Havs- och vattenmyndigheten jobbade under andra halvan av 2019 med ett stort förändringspaket för Blekinge, vilket nu är beslutat. I kommunikation med handläggare på Hav framgick det att vår regelpaket var på tur, men att handlägging inte kunde påbörjas innan Blekinge var klart. Det hade alltså inte spelat någon roll om jag skickat in förslaget redan i september. Både min och HaVs ambition har varit att få det klart under 2020, men nu blev det inte så och det är bara att beklaga.

Att det gått så många år att få till nya fredningsområden menar Henrik C Andersson beror på att någon utvärdering av befintliga fredningsområden inte gjorts förrän nu och att man därför inte tillräckligt väl kunnat motivera Havs- och vattenmyndigheten att införa fler. När det gäller fredningstiderna delar han VFVO:s syn.

– Jag håller med om att det bästa vore att införa förbud från 1 januari, men i de områden som redan finns gäller fredningstid från 1 april till 15 juni. Vi kan inte ha olika tider för olika områden. Det skulle bli omöjligt för den fiskande allmänheten. Att ändra på befintliga tider är ett stort jobb som måste kommuniceras med alla berörda fiskerättsägare i redan befintliga fredningsområden.

VFVO har i januari i år tillsammans med Sportfiskarna, länsstyrelsen och Statens fastighetsverk byggt klart en gäddfabrik inom det sökta fredningsområdet. Föreningen hade hoppats att fabriken skulle vara fredad under våren så att gäddbeståndet fick en reell möjlighet att återhämta sig eftersom antalet gäddor stadigt minskat i Vaxholms vatten under många decennier.

– I dagsläget kan man spöfiska i gäddfabriken där gäddorna nu leker eftersom området inte är fredat. För att leken ska bli lyckad behöver gäddorna kunna leka ostört. Om det inte är en hund begraven i detta så är det i alla fall en fisk, säger Lars Lindqvist, ordförande i Vaxholm fiskevårdsområdesförening, som tycker det har gått oförklarligt långsamt.

Det regelpaket som Länsstyrelsen i Stockholm överlämnat till Havs- och vattenmyndigheten omfattar området mellan Östhammars kommun till Kalmar län och arbetet har pågått sedan 2017.