Greenpeace i aktion mot rysk fossilgas i Nynäshamn

Förra torsdagen klättrade aktivister från Greenpeace upp i kranarna som används för att lossa rysk fossilgas från fartyget Coral Energy vid Gasums LNG-terminal i Nynäshamn. Utanför lastkajen försökte organisationens segelfartyg samt aktivister i kajaker förhindra fartyget från att lägga till.

Aktionen genomfördes som en protest mot att Sverige fortsätter att importera rysk fossilgas och därmed, som man menar, finansiera den ryska krigsmakten.

– Att rysk fossilgas fortfarande tillåts flöda in till Sverige, mer än ett halvår efter att Putin inledde sin blodiga invasion av Ukraina, är oacceptabelt. Vi vet att alla fossila bränslen från Ryssland finansierar kriget. Riksdagen har gett regeringen ett tydligt uppdrag att stoppa all import av rysk energi till Sverige och det är Magdalena Anderssons skyldighet att agera på detta, säger Karolina Carlsson, kampanjledare på Greenpeace, i ett pressmeddelande.

I sin analys av fartygs- och hamnloggar konstaterar Greenpeace att Sverige under Ukrainakrigets första sex månader har importerat cirka 100 000 kubikmeter fossilgas från Ryssland. Detta till ett marknadsvärde av runt 1,7 miljarder kronor.

Under aktionen var polisen tillsammans med Kustbevakningen på plats. Under förmiddagen gav polisen en ordningshållande befallning om att personerna skulle lämna platsen, då händelsen rubriceras som olaga intrång. Ordern lyddes dock inte initialt men senare under eftermiddagen lyckades man till slut ta bort de personer som tagit sig upp och satt sig fast inne på området.