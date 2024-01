Havsis blir allt ovanligare

På sina ställen är det nu svävare som gäller för Sjöräddningssällskapet. Att vintern 2024 innebär ett ovanligt isläge är inte bara en känsla utan har också stöd i forskningen.

– Någon gång under 90-talet blev det ett trendbrott med fler milda isvintrar, säger Per Pemberton, oceanograf på SMHI.

Den ovanligt isiga vintern har inte inneburit några problem för Sjöräddningssällskapet i Räfsnäs och ingen har heller förolyckats på grund av isen, utan uppdragen har endast handlat om halkolyckor på öarna. Besättningen är extra vaksamma på nedisning av farkosterna.

– I nuläget och några veckor tillbaka har vi haft både båtarna och svävarna i drift. Vi kollar isläget till och från flera gånger i veckan. Vi har vår svävare redo för att trailas om den behövs någon annanstans. Det är lite tidigt att ge sig ut lång ut på havsisarna får jag säga, det är lite vind, säger Rickard Rundgren Björk, stationsansvarig i Räfsnäs.

Orsaken till att vi har färre vintrar med mycket havsis är att det blivit varmare. Forskarnas så kallade klimatindikator är den totala isutbredningen för varje säsong i hela Östersjön – men de har inga exakta data specifikt för Stockholms skärgård.

– Datan det bygger på är observationer från fartyg, satellitdata, och ännu längre tillbaka loggar från fartyg och hamnar. Vi tittar på 30-årsperioder. Det är en kraftig naturlig variabilitet, där vissa vintrar är milda och vissa svåra, men det har blivit en förskjutning. Om vi tittar på indikatorn är det lägsta värdet hittills för tre eller fyra år sedan, då var bara Bottenviken isfylld, säger Per Pemberton

Det normala läget idag är att Bottenviken, delar av Bottenhavet och kustområdena av Östersjön och ibland delar av Finska viken isläggs. En svår isvinter kan hela Östersjön frysa. Den senaste svåra isvintern enligt de måtten var 1986. Ska vi åter få många vintrar med havsis krävs att klimatet blir kallare.

Per Pemberton jobbar på forskningsavdelningen där de modellerar klimatet i framtiden med en modell som täcker Östersjön och simulerar hav och is med hänsyn till atmosfären. De har tagit fram ett optimistiskt scenario, ett mer pessimistiskt och ett extremt för hur det kommer se ut 100 år framåt. Oavsett scenario kommer det bli mindre, tunnare is och säsongen blir kortare.

– Det mest pessimistiska innebär kraftigast minskning av is. Vi ser fortfarande en stor variabilitet mellan åren och det blir inte helt isfritt men det kryper längre och längre norrut, så vissa år är det jättelite is i Bottenhavet.