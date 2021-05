Hjortkalv hetsades ihjäl av lös hund

Kraven på att hålla hundar kopplade i skog och mark är extra höga just nu, för att skydda vilda djur under den mest känsliga tiden när de får sina ungar. Trots det fick en hjortkalv nyligen sätta livet till när en lösspringande hund gick till attack.

En fastighetsägare på en ö i norra skärgården blev i förra veckan vittne till ett blodigt drama på sin egen mark, när en lös hund plötsligt dök upp och drev ut en hjortkalv i vattnet utanför huset. Kalven attackerades och bets ett flertal gånger innan den stressad simmade iväg utåt fjärden för att komma undan.

– Då försvann hunden, och jag stack till båten och körde ut för att försöka driva tillbaka hjorten mot land. Men när jag kom fram hade den drunknat, berättar fastighetsägaren.

Efter att ha bärgat och tagit hand om hjorten såg han två djupa bitsår på ena baklåret.

Händelsen, som inträffade på samfälld mark där fastighetsägaren är delägare, har polisanmälts.

– I det här fallet har vi på ön god kännedom om vems hund det är och gott hopp om att polisen ska klara upp fallet, säger han.

Enligt lagen kan hundar som tillåts förfölja vilt utanför organiserad jakt omhändertas. Under perioden 1 mars till 20 augusti är kraven hårdare – då kan en hund som springer lös tas om hand även om den inte driver eller förföljer vilt.

Enligt Naturvårdsverkets tolkning av lagen innebär det i de allra flesta fall att hunden måste vara kopplad.

”Det är bara extremt väldresserade hundar som kan få gå lösa under tiden mellan 1 mars till 20 augusti. I praktiken får hunden, om den är lös, vara högst någon meter ifrån dig”, skriver myndigheten.

Det finns dessutom en särskild föreskrift om koppeltvång i Stockholms skärgård mellan 1 mars till 20 augusti, beslutad av länsstyrelsen. Den som bryter mot förbudet kan dömas till dagsböter.

– Det visar på mycket dåligt omdöme att släppa sin hund lös vid den här årstiden. Att det råder koppeltvång i skärgården nu är ingen tillfällighet för fåglar och däggdjur är mycket sårbara under lek- och yngelperioden. Det känns extra sorgligt att en kalv hetsats ihjäl vid den här årstiden då den egentligen borde ha det som bäst, säger fastighetsägaren.

Fakta/Så säger lagen

Ur lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter

• Hundar som tillåts driva eller förfölja vilt utanför organiserad jakt kan omhändertas. Den som har jakträttigheterna i området (eller dess företrädare) där den lösa hunden befinner sig har rätt att ta hand om hunden under tiden hen försöker hitta ägaren. Om ingen ägare hittas ska jakträttshavaren eller dess företrädare kontakta länsstyrelsen. Utanför kontorstid ska polisen kontaktas.

• Under perioden 1 mars – 20 augusti är kraven ännu hårdare. Då kan en hund komma att omhändertas om den springer lös i skog och mark, även om den inte driver eller förföljer vilt.

Tillsyn över och omhändertagande av hundar i marker där det finns vilt:

• 16 § Under tiden den 1 mars – 20 augusti skall hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt. Under den övriga tiden av året skall hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att driva eller förfölja vilt, när de inte används vid jakt.

Föreskrift om koppeltvång för hundar i Stockholms läns skärgård (01FS 1990:10 01-10:1)

• Med stöd av 19 § jaktförordningen (1987:905) föreskriver länsstyrelsen att hundar skall hållas kopplade (koppeltvång) årligen under tiden den 1 mars - 20 augusti på alla öar i saltsjön i Stockholms läns skärgård. Öar som har fast bro- eller tunnelförbindelse med fastlandet omfattas inte av koppeltvånget. Dessutom undantas följande öar från koppeltvånget: Arholma, Vätö, Tjockö, Högmarsö, Yxlan, Blidö, Ljusterö, Ingmarsö, Rindö, Skarpö, Möja, Sandön, Runmarö, Ornö, Utö, Oaxen.