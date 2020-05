Inställd kryssningssäsong slår hårt mot Nynäshamn

Vanligtvis skulle de första kryssningsfartygen börjat anlöpa Nynäshamn, men i princip alla rederier har skjutit upp besöken till månadsskiftet maj-juni eller slutet av juni. För många företag i Nynäshamn är det ett ekonomiskt hårt slag.

Kryssningsfartygen avbokar sina besök till Stockholm och Nynäshamn på löpande band, i dagsläget är det omkring 130 av 288 fartyg som avbokat sina besök. Nästa planerade anlöp till Nynäshamn är 9 juli. Ett företag som drabbas hårt av de uteblivna fartygen är Kerstins taxi i Nynäshamn vars verksamhet delvis är direkt riktad mot kryssningspassagerarna. Bland annat erbjuder man hop on-hop off-resor inne i Nynäshamn samt bussresor till Stockholm. Bara inne i Nynäshamn brukar de ha tusentals resenärer under säsongen.

– Avbokningarna påverkar oss ganska mycket. Vi hade en liten förhoppning om att det skulle vända i början av april, men den kalkyl vi jobbar efter nu är att det inte kommer att komma några kryssningsfartyg alls. Lyckligtvis har vi har skolskjutsar som vi kör, men det tar också snart slut, säger Magnus Måhlgren, vice vd på Kerstins taxi.

Risken är stor att alla anlöp avbokas denna säsong.

– Kryssningsrederier som vänder sig mot passagerarsegment i närområdet kan potentiellt komma att göra besök under säsongen. För oss handlar det i så fall om tyska marknaden som normalt sett utgör en fjärdedel av våra resenärer, men vår grundinställning är att det inte blir någon säsong alls under 2020. Får vi några anlöp i år så är det fantastiskt, men de kommer i så fall under sensommaren eller hösten, förutsatt att vi har en samhällssituation som tillåter det, säger Stefan Scheja, marknadsansvarig kryssning och färjor på Stockholms hamnar.