Inställda kryssningar, evenemang och möten i coronavirusets spår

Coronavirusets spridning drabbar även skärgården på många olika sätt. I lördags meddelade Tallink Silja att all kryssningstrafik till Tallinn tills vidare ställs in från och med söndagen 15 mars. Från och med i måndags ställdes även all kryssningstrafik till Riga in. Även Viking line stoppar alla kryssningar med Viking Cinderella som trafikerar Mariehamn samt Rosella som trafikerar Kapellskär. Stoppet gäller fram till 16 respektive 13 april. Eckerölinjens trafik till Åland ställs in fram till 14 april. Passagerartrafiken från Nynäshamn till Polen och Lettland har även den stoppats, men lastbilar ska fortsatt köras. Kryssningsrederierna skriver att serviceutbud och underhållning ombord på de fartyg som fortfarande är i trafik kan påverkas.

Waxholmsbolagets trafik går som vanligt, men regionen uppmanar passagerare att stanna hemma om man har symtom på luftvägsinfektion. Skärgårdens intresseföreningars kontaktorganisation Siko skriver på sin hemsida att vårdresurserna på öarna är begränsade, att många på öarna är äldre och att man därför för bör avstå att besöka grannar, men gärna ringa och kolla att de mår bra.

En rad föreningar har ställt in planerade möten, till exempel Skärgårdens trafikantförening som har ställt in sitt vårmöte. Föreningen Rindöborna, liksom Östra Svealands fiskevattenägare, har ställt in sina årsmöten.

Skolorna i alla skärgårdskommuner håller öppet som vanligt, däremot stänger ett flertal ner träffpunkterna för seniorer och inför besöksförbud på äldre- och gruppboenden. Flera kommuner skriver på sina hemsidor att arrangemang och möten som inte är nödvändiga skjuts upp eller ställs in. Norrtälje kommun har inrättat en krisledningsorganisation för att hantera coronarelaterade frågor.

Artikeln beskriver läget under måndagen. Situationen kan ha förändrats efter att tidningen skickats till tryck.

Foto: Marko Stampehl