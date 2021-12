Isbrytningsförbud i Ramsösund upphävs

Länsstyrelsen har beslutat att från och med den 15 december upphäva det 60-åriga förbudet mot isbrytning i Ramsösund i Vaxholms kommun. Detta innebär att pendelbåtstrafiken nu kan köras året runt och att de boende på Skogsön och Knutsholmen inte behöver vara oroliga för att bli avskurna från omvärlden.

Det var fyra initiativtagare från Skogsön som tog fram förslaget om att upphäva det gamla isbrytningsförbudet, som inneburit att Skogsöborna vintertid har haft svårt att ta sig till fastlandet. Waxholmsbolaget har inte kunnat trafikera ön när förbud mot att bryta isränna mellan Ramsö och Rindö trätt ikraft.

– Det här regeln infördes innan det fanns isbrytande skärgårdsbåtar i tillräckligt omfattning. Vi ansåg att det var obsolet att ha regeln kvar, att man måste kunna ha året runttrafik från oss under helgerna, säger Henrik Anners, fritidsboende på Skogsön, som har cirka 120 hushåll varav ett fåtal bofasta.

Han välkomnar beslutet, som han menar inte bara gynnar de boende på Skogsön utan även andra öar i området. Grannön Ramsö har båtförbindelser dagligen året runt, men de boende i Ramsöberg har tidigare varit tvungna att antingen gå en längre sträcka över ön alternativt över isen för att komma hem. Enligt det gamla regelverket har en person på Ramsö varje vinter provborrat på isen och sedan meddelat Sjöpolisen om farleden är belagd med tjock och varaktig is. Sjöpolisen har då beslutat att stoppa sjötrafiken i sundet, med konsekvensen att den nya pendelbåtslinjen 83 som trafikerar Grenadjärbryggan på Östra Rindö via Ramsösund till Vaxholm och Stockholm har fått ställas in. I det nedlagda regementsområdet KA1 bor idag över 1 000 personer, som liksom de boende på öarna Ramsö, Skogsön och Knutsholmen drabbats av den indragna trafiken.

– Tidigare var det en fördel för de boende att kunna gå över till Rindö från Ramsö, på grund av begränsad vintertrafik. Nu finns ett flertal dagliga turer året runt. När det gäller de boende på Skogsön har varit nervöst att inte veta om vi kommer hem igen under veckorna då det inte går någon båt. Folk har därför inte vågat åka ut, säger Henrik Anners.

Förslaget har stöttats av de flesta lokalföreningar i området både på Ramsö och Skogsön. När det nu genomförs väntas det att tas emot med stor glädje bland öborna.

– Ja, vi är alla väldigt nöjda. Dessutom fann vi att kommunen hade planer på att öka kollektivtrafiken till sjöss, så det stämmer ju bra med deras egen planering att pendelbåten linje 83 kommer att kunna gå året om, säger Henrik Anners.