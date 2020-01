Iskalla dopp en dunderkur för kropp och själ

En varm sommardag i Medelhavet? Nej: Knappelskär, Nynäshamn den 16 januari. För dessa långväga entusiaster är definitionen av ett njutbart bad endast en fråga om inställning.

Det är en relativt mild dag för att vara januari. Runt fem-sex plusgrader, och solen kikar faktiskt fram då och då. Ändå känns nog en dag på stranden och ett dopp i havet tämligen avlägset för de allra flesta denna årstid, i alla fall inte annat än i anslutning till en varm bastu. Men för det dryga trettiotal polacker som precis stigit av färjan i Nynäshamn är det precis det som lockar. Ju kallare desto bättre, är devisen.

Stämningen i bussen på väg ut mot Knappelskär är på topp. Nittiotalstechno pumpas ur små bärbara högtalare, neonfärgade peruker åker på och det viftas med stora flaggor. Partyt har varit igång sedan båten lämnade Gdansk 18 timmar tidigare och är på väg att nå sin kulmen.

– I Polen är det väldigt vanligt med vinterbad. Det finns speciella badklubbar som träffas varje vecka och doppar sig i havet eller i någon flod eller sjö, och varje klubb har sin egen utstyrsel med utklädnader, badrockar och flaggor, berättar guiden Malgorzata Aulak.

På grund av det stora och säregna intresset började Polferries erbjuda specialresor mellan Gdansk och Nynäshamn med just vinterbad som fokus för två år sedan, och de har blivit allt mer populära. Fler och fler söker sig över Östersjön för att ta ett dopp. Just idag deltar endast ett trettiotal, men till nästa resa är över hundra redan anmälda och tidigare i höstas var 170 hugade badare på plats. Många återvänder flera gånger, och inte bara till Nynäshamn. Även Blekinge har på senare tid tagit emot hundratals badsugna östersjögrannar under årets kallare månader.

Varför kommer man hela vägen till Sverige bara för att vinterbada?

– För skojs skull! Därför att det är något nytt för oss, ett äventyr. Det är också ett annat landskap här. Vi delar ju samma hav men i Polen finns inte övärlden med klipporna som finns här, säger Katarzyna Pisula som är i Nynäshamn för första gången.

Hon började vinterbada för två år sedan och badar nu regelbundet varje vecka i en flod hemma i Czarne i norra Polen, tillsammans med sin man och en grupp vänner.

– Första gången var det tjugo minusgrader och is. Min man fick en bra uppvärmning i att hugga upp en vak på floden. Då kunde jag bara vara i ungefär 40 sekunder. Nu klarar jag betydligt längre. Det är en övningsfråga!

Att bada kallt har blivit ett beroende, menar hon.

– Det som händer med kroppen är fantastiskt. Att känna kylan, och sen känslan efteråt. Vi vet att det är hälsosamt för oss.

Pavel Hreczanski instämmer.

– Jag är 55 år, men efter ett bad känner jag mig som 34!

Att regelbundna vinterbad faktiskt är hälsosamt har konstaterats i flera studier. Många badare vittnar om positiva effekter på kropp och sinne efter ett kallt dopp, och en känsla av att blodet rinner fortare i ådrorna.

Det stämmer, visar en undersökning från Helsingfors universitet. När kroppen kommer i kontakt med det kalla vattnet drar blodkärlen ihop sig för att prioritera att hålla värmen kring vitala, inre organ. Samtidigt ökar blodtrycket och pulsen för att undvika nedkylning. När man sedan stiger upp utvidgar sig kärlen igen och upplevelsen blir att en behaglig värme sprider sig i kroppen.

Även om blodtryck och puls ökar under själva badet, kan regelbundet vinterbadande bidra till att sänka dem, eftersom kroppen sakteliga anpassar sig till de stora temperaturskillnaderna och inte får samma chock. Dock rekommenderas inte vinterbad till den med konstant högt blodtryck.

Iskalla bad frigör också endorfiner, som bland annat fungerar smärtstillande och antidepressivt. En studie från Oulu universitet från 2004, som testade effekterna på vinterbadares allmäntillstånd, visade även en lindring av reumatism, fibromyalgi och astma, utöver förbättringar i humör, energi, minne och självkänsla. En riktig dunderkur med andra ord.

Och gott humör och energi tycks det ingen råda någon brist på hos de polska vinterbadarna. Efter ombyte till diverse mer eller mindre ortodoxa badutstyrslar och en gedigen gemensam uppvärmning på stranden är alla snart på väg ut i böljan under tjo och tjim. Med en vattentemperatur på cirka fyra grader förväntar jag mig att det ska handla om ett snabbt dopp och sedan upp igen, men icke. Det plaskas, simmas och dansas runt i vågorna. Skrattas och sjungs. Först efter drygt tio minuter börjar badarna dra sig huttrande upp på stranden igen och svidar om under matchande badrockar i frotté. Ett fåtal ger sig i igen för en andra vända.

– Nu känns det underbart. Det var första gången jag simmade, faktiskt! Hemma i floden är det så strömt så jag brukar hålla mig i bryggan. Men här i havet kunde jag simma omkring och känna mig fri, säger Katarzyna Pisula som trots intygelsen om att det var skönt nu står och hackar tänder.

Efteråt vankas grillad korv, te och kaffe. En flaska hemgjord snaps med citron, pomerans och honung skickas runt och värmen börjar så sakteliga återvända. De flesta väljer bort bussfärden tillbaka till färjeterminalen och tar istället en stärkande promenad tillbaka in till stan, och passar på att se lite av Nynäshamn på vägen. Sedan väntar ytterligare 18 timmars färd tillbaka över Östersjön.

Fakta/Tips för vinterbadare

• Bada inte ensam.

• Värm upp innan du går i vattnet.

• Bada inte berusad.

• Mössa, handskar och skor underlättar under badet.

• Byt om till varma, torra kläder direkt efter badet.

• Regelbundet vinterbadande kan sänka blodtrycket hos den som har temporärt högt blodtryck pga stress, men rekommenderas ej för den med konstant högt blodtryck.

Vill du hänga på de polska vinterbadarna? Nästa gång är redan den idag 26/1.