Jag älskar influencers

KRÖNIKA. Nu börjar säsongen i skärgården för alla influencers. De kommer från när och fjärran. Med en blogg eller ett instagramkonto, Facebook, Twitter, TikTok eller Youtube.

De vill byta PR mot mat och logi och lockar med en bred marknadsföring i sina olika kanaler.

Som verksam inom turistnäringen i skärgården är det lockande att bjuda på det man har för en stunds gratis uppmärksamhet.

Men vet man vad man får tillbaka?

Knappast alls.

För det första är det inte så enkelt att 10 000 följare är 10 000 potentiella konsumenter. Ett instagramkonto med 500 följare kan visa sig vara mycket mer inflytelserikt än ett med 5 000.

Vad är inriktningen på bloggen? Vilka är det som följer instagramkontot? Är det människor som sökt sig dit av eget intresse eller är det följare som tryckt på ”följ”-knappen på impuls efter en betald kampanj?

Är följarna intresserade och engagerade i innehållet eller är de passiva?

Jag har rest runt i Europa och i olika sammanhang träffat människor som jobbar med PR inom friluftsliv och resor. De är ofta trevliga och socialt kompetenta människor, som arbetar hårt för att hitta nya samarbeten.

Men samtidigt är de ofta dåliga på att berätta varför just JAG ska bjuda in just DEM. Det räcker inte med att säga: ”jag har 25 000 följare”.

Jag har också träffat på ”bloggare” (som vi kan kalla de som verkar inom sociala media med ett gemensamt namn) som kombinerat PR för en destination med PR för produkter och ofta koncentrerat sig mer på produkten än destinationen. Din brygga eller din restaurang blir bara en vacker kuliss till en snygg jacka eller ny pryl.

Ett annat vanligt problem är orealistiska förväntningar. Någon ringer i juni och vill ha ett boende för högsäsongen i juli, kombinerat med guidning ”några dagar”.

I värsta fall dyker det upp en kompis kompis som gör programmering åt någon inom ”outdoor PR” och undrar om det finns ”några kajaker lediga några dagar”.

Det finns naturligtvis undantag. Människor som är så klart lysande i offentligheten att de sätter ens ställe eller verksamhet i blixtbelysning bara genom en snabb selfie.

Carola är en sådan människa.

Men den bästa influencern är en nöjd gäst. Nöjda gäster skriver ofta något uppskattande på sitt privata konto. Nöjda gäster berättar för vänner och väninnor på fester och i gästhamnar om det där fantastiska stället eller aktiviteten de nyligen besökte.

Nöjda gäster betalar dessutom för mat, dryck och aktivitet.

Nöjda gäster gör också personalen glad; vi som ger dem service känner att vi tillför något – och får något tillbaka.

Jag älskar sådana influencers.