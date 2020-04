JO-anmäls för olagliga bygglov

Lars-Arne Pihl på Harö har JO-anmält bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden vid Värmdö kommun för tre tjänstemannadelegationsbeslut avseende bygglov på fastigheten där Harö Livs ligger.

Gummerholmen AB äger sedan 2016 Harö Livs. Byggloven är del i EU-projektet Seastop som syftar till att utveckla gästhamnar i skärgården. Lars-Arne Pihl med flera Haröbor har motsatt sig planerna och menar att anläggningen blir för avancerad.

– Det finns ingen ekonomi i det, plus att fastighetsägaren har sagt upp affärsidkarna på felaktiga grunder, säger Lars-Arne Pihl.

Den saken utreddes förra veckan. Affärsidkarna har med hjälp av jurister förhandlat med Gummerholmen AB:s jurist och skrivit en överenskommelse där Gummerholmen AB köper ut affärsidkarna. De kommer alltså inte fortsätta driva affären.

Nu går Lars-Arne Pihl vidare med JO-anmälan mot kommunen. De tre delegationsbesluten för olika komplementbyggnader togs i januari 2017 – bastu och yoga-studio –, oktober 2018 – personalbodar – samt maj 2019 – servicehus med toaletter och duschar, teknikhus samt avsaltnings- och avloppsanläggning. Han menar att man i delegationsbesluten hänvisar till en lag som inte är applicerbar. Lagen kan endast tillämpas på fastigheter med en- och tvåbostadshus, men på fastigheten finns endast butiksbyggnaden samt några bodar.

– Det här är en industrifastighet, det strider mot lagen.

Hittills har Gummerholmen AB fått 1,6 miljoner i bidrag för Seastopprojektet.

– Man kan börja fundera på vad de är ute efter. Vi har försökt få ordning på det här för att få ha affären kvar, säger Lars-Arne Pihl.

Han har även tillsammans med grannen till Harö Livs, Erik Lindström, skickat in en tillsynsanmälan om att gästhamnens brygga blev åtta meter längre än bygglovet – även det ett delegationsbeslut – medgav och därmed går in på grannfastigheten och även bastubyggnaden ligger med en tredjedel in på grannfastigheten.

– För att Mats Örblom (projektledare för Seastop på Värmdö kommun, reds anm) ska kunna godkänna bidragen måste de följa byggloven. I och med att de bygger på annans tomt är han skyldig att ta upp det. Han måste se till att pengarna återbetalas.