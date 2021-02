Kräftprojekt går in i ny fas

Länsstyrelsens och SLU Aquas projekt Skärgårdskräftan syftar till att rädda och restaurera befintliga flodkräftbestånd, samt att skapa nya kräftvatten inom Stockholms skärgård. Projektet har pågått i liten skala sedan 2017 men intensifierades år 2020. Vid årsskiftet färdigställdes en rapport där man redovisade projektets mer åtgärdsinriktade målsättning.

Projektet Skärgårdskräftan tog ett stort steg framåt och arbetet intensifierades förra året när man fick ekonomiskt stöd från Region Stockholm via Hållbarhets- och Skärgårdsbidraget. I början av året anordnade länsstyrelsen ett informationsmöte för allmänheten och uppslutningen var stor. Ett femtiotal intresserade personer, från Singö i norr till Nynäshamn i söder, deltog i mötet. Inom projektet har man initierat ett startpaket där fiskerättsinnehavare får hjälp i form av råd och utsättningsmaterial för ett specifikt vatten. I ett par pilotfall har projektgruppen också varit ute och testat en restaureringsmetod och provfiskat med nya metoder. Det är dock inte alla vatten som visat sig vara lämpade för etablering av ett kräftbestånd.

– Vi vill försöka hitta den gränsen, var kan man ha kräftor och var är det verkligen inte lönt mödan? Det måste vara tillräckligt bra vattenkvalitet och vattenvolym. Om det blir för lite vatten på vintern så att det nästan bottenfryser och skapas svavelväte, då klarar sig inte kräftorna. Det är svårt att veta var exakt gränserna går, därför har vi ordnat så att man kan få testa att ha kräftorna i en mjärde över vintern och mata dem genom isen, säger Niklas Sjöberg, fiskerikonsulent på länsstyrelsen och miljöanalytiker på SLU.

I rapporten som lämnades in till Region Stockholm vid årsskiftet har man redovisat projektets åtgärdsinriktade delmål. Rapporten innefattade två huvudfrågeställningar: om rensning av igenslammad stenbotten ökar återetablering av flodkräfta, och hur olika yngelfällor passar för provfiske av nykläckta yngel och unga kräftor, som ju normalt inte fångas i traditionella burar. Man skriver att utifrån de erfarenheter som inhämtats under 2020, kommer man att utveckla verksamheten under kommande år. Från och med 2021 har fiskerättsinnehavare som kan visa att deras vatten är lämpliga för ändamålet möjlighet att få ett anpassat startpaket som inkluderar ett antal flodkräftor för utsättning.

Även om delprojektet nu formellt är i hamn, utgår projektledare Niklas Sjöberg från att arbetet med etableringen av flodkräftan fortgår.

– Jag hoppas att det här projektet ska leva vidare i folks medvetande så att vi kan nå målet att flodkräftan ska ha en given plats i skärgården!