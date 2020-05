Kulturförening på Möja vädjar om hjälp

Möja kulturella ungdomsrörelse kan i sommar gå miste om stora intäkter samtidigt som man står med höga kostnader. Föreningen vänder sig nu till allmänheten om hjälp.

Dansbanan på Möja är i stort behov av renovering, det framkom nyligen när ett gäng volontärer från Möja kulturella ungdomsrörelse fick rycka in och laga en trasig vägg. Det visade sig att syllen på västra sidan av dansbanan var delvis genomrutten och att väggen mot landsvägen låg fem centimeter från golvet. Men inte bara dansbanan är i dåligt skick, föreningen äger också Långviks skola som även den är i behov av renovering. Båda byggnaderna behöver dessutom kopplas in på VA-nätet för stora kostnader. Under hela året brukar föreningen anordna aktiviteter som konserter, marknader och filmvisningar för att få in pengar, men i år riskerar intäkterna att bli minimala. Föreningen har därför skickat ut en vädjan till alla boende på ön om att skänka en gåva eller att bli medlem i föreningen.

– Vi befinner oss i ett kritiskt läge faktiskt, vi vet inte vilka möjligheter vi har att öppna dansbanan. Om vi inte kan göra det så kommer det lilla kapital vi lyckats skrapa ihop under 80 års tid att ätas upp helt enkelt, säger Inger Olsson, ny ordförande i styrelsen.

De två husen är förenade med stora fasta kostnader, föreningen har dessutom redan investerat stora summor i att ansluta byggnaderna till reningsverk på ön. Däremot har man inte haft pengar till att dra ledningar från tomtgränserna in till husen, vilket innebär att man vid dansbanan forfarande måste bära bära tunnor från torrtoaletterna till slambrunnen vid tomtgränsen, fastän man betalar VA-avgift. Trots svårigheterna säger Inger Olsson att hon inte gett upp.

– Jag känner stor beslutsamhet, det är väl så i såna här tider att man saktar upp i steget, får ta vara på det vi har och kämpa mer. Jag tror att folk tänker att man vill stötta föreningen. Vi har fått ett väldigt gott gensvar de här dagarna, men det kan kan bli ännu bättre.

Att bli medlem i Möja kulturella ungdomsrörelse kostar 150 kronor per år. För närvarande har man omkring 100 medlemmar, målet är att man ska bli minst 300 under det här året. Medlemsskap kan tecknas på mojadansbana.se