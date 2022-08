Last Mile i skärgården

KRÖNIKA. Last Mile Delivery, eller ”sista milen-leveranser” som det också kallas, växer snabbt i skärgården. I dag kan skärgårdsborna beställa medicin, teknikprylar, vitvaror och möbler via nätet till sina bryggor.

The Last Mile är den sista transportsträckan av en varubeställning fram till kunden. Förmågan att snabbt, tillförlitligt och exakt kunna leverera till kunder och samtidigt erbjuda mervärdestjänster som leverans inom tidsfönster ner till ett par timmar kan förbättra kundrelationer och öka intäkterna.

Först ut i skärgården var logistikbolaget SwePelago, som sedan 2016 levererat paket och dagligvaror till skärgården åt bland annat Mathem.

Sommaren 2021 drog företaget Skärgårda igång sin verksamhet med att leverera e-handlade varor med båt till konsumenter i Stockholms skärgård. Bolaget kör bland annat matvaror åt Ica och Coop men också möbler, vitvaror och andra skrymmande produkter som är svårt för folk att få ut i egen båt.

Den naturliga invändningen mot de här nya bolagen är att de tar kunder från skärgårdshandlarna och att de bara levererar under högsäsong.

Själva menar de att de främst ersätter storköp på fastlandet. Oavsett om det stämmer eller inte innebär appar och den nätbaserade handeln att utvecklingen inte går att stoppa. Enda sättet att möta den är att skärgårdshandlarna ger sig in i konkurrensen om the Last Mile.

På Utö och Ornö har kritiken mot Waxholmsbolaget och Region Stockholm varit hård den här sommaren. Handlarna och restaurangerna klagar över försämrad transportkapacitet och en ovilja från politiker och tjänstemän att lösa logistiken.

I längden är det lönlöst att klaga. Skärgårdsbutikerna måste se sig om efter nya lösningar. Det kan vara direkta samarbeten med rederier som Ressel och tranportföretag som SwePelago och Skärgårda.

Men det finns också en möjlighet att ”göra en Budbee”; det vill säga beställa transporter av skärgårdsbor för den sista sträckan mellan leverantör och kund.

Det finns flera hinder för detta. Till exempel måste de som kör vara behöriga att köra kommersiella transporter. Det krävs också kylkapacitet på båtarna.

Men det här är tekniska problem som alltid går att lösa. Runt hörnet väntar också transporter med drönare, som gör det ännu billigare och snabbare att leverera mindre gods.

I förlängningen skulle lokalt utförda Last Mile-transporter kunna vara ett sätt för (unga) människor att starta egna små transportrörelser i skärgården.

Det skulle i sin tur kanske leda till att vi fick en Last Mile som är tillgänglig året runt – och inbegriper även skärgårdshandlarna.