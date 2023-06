Livet återställs på Ängsö

Under våren besöker Kronprinsessan Victoria alla Sveriges nationalparker. I fredags hade turen kommit till den allra första – Ängsö nationalpark utanför Norrtälje, där länsstyrelsen guidade och berättade om projektet Life Restored.

– Mysigt med en sådan här miljö med variation. Det är viktigt att kunna besöka sådana här platser där man kan få en bättre känsla och förståelse för varför man måste värna om dessa miljöer, säger Kronprinsessan under promenaden på ön.

När Kronprinsessan besöker en plats brukar pressuppbådet vara stort. På Ängsö är det endast ett fåtal som medverkar och Kronprinsessan, som för ovanlighetens skull även tagit med hunden Rio, tar i hand innan hon ska bygga en mulmholk. För 200-300 år sedan var Ängsö betesmark vilket stora grova ekar är ett tecken på då de brukar växa i öppet landskap. Då fanns fler djur och mindre skog än idag. Delar av ön är idag igenväxta, vilket projektet Life Restored ska ändra på. Kristoffer Stighäll på länsstyrelsen berättar varför dessa skyddade områden är särskilt viktiga.

– Syftet med en mulmholk är att efterlikna en död ek. Det blir en mix av kompost och det älskar de här insekterna. En av de mest sällsynta, ädelguldbaggen, trivs på Ängsö. Den behöver ihåliga träd med mulm i för sina larver.

Kristoffer Stighäll nämner flera sorters insekter som läderbagge, bredbandad ekbarkbock och träklokrypare som är en pseudoskorpion som liftar med andra insekter då den inte kan flyga själv. Trollpipistrell, som egentligen är en fladdermus, är ett artnamn som får Kronprinsessan att dra på munnen.

Framför oss står en större stubbe av en gammal ek, som grävts ner i marken. I det tillsågade locket är det förberett med skruvar. Kronprinsessan lyfter på locket och tar sig an uppgiften med humor:

– Ja det var ju väldigt tomt. Nu blir jag lite besviken.

– Det är det vi ska göra nu, säger Kristoffer Stighäll.

– Som av en händelse!

Kronprinsessan skrattar.

Hon häller brunrötad ekved och löv i den ihåliga stubben.

– Nu vet ni vad ni inte ska slänga hemma, säger Kronprinsessan.

När det hela ska vattnas med kanna skrattar hon igen:

– Det känns ju inte som att det är hit man vill flytta direkt. Det var ju så najs ett tag. Skyll inte på mig sen, säger hon och knackar till stubben.

Bygget avslutas med att locket ska skruvas dit igen. Spår är urfrästa och i mitten finns ett hål för att regnvatten ska ledas ner i stubben. På ena sidan finns ytterligare ett hål där insekter kan flyga in.

– Där är nån! Du ska in på andra sidan! säger hon till ett flygfä som passerar skaran av nyupplysta i ämnet Ängsös biologiska mångfald.

Under vandringen över ön fortsätter lektionen. Vi gör spontana stopp och tittar närmre på ihåliga träd där flera hundra arter bor, bruna orkidéer som saknar klorofyll, på hässlen och granbarkborrens framfart. Kronprinsessan ställer intresserade frågor under hela vandringen men det som berör mest är historien om Carolina Michelsson och spenörten, som är unik för Ängsö. Den gjorde hon handkräm av till arbetarna på Högmarsö varv.

– Det är en spännande historia, det här tragiska ödet med hennes man. Han gick genom isen. De hade tre barn. Hon livnärde sig genom att sälja den här salvan.

Vid vandringens slut är vi tillbaka nere vid bryggan varifrån transport tillbaka till Gärdsnäs ska ske. Men hur är det egentligen med spiggen? Gäddorna? Kronprinsessan fortsätter ställa frågor om flora och fauna och att glädjas åt dagens upplevelse.

– Som slåtterängsblommor som man inte ser annars. Det är fantastiskt att få lära sig om det. Det är en förmån att få vara med er en dag så tusen tusen tack för det enträgna jobb ni gör dagligen för att vårda och värna, och också visa.

Vad kommer Kronprinsessan berätta för barnen ikväll?

– Det är ju att vi måste hit och besöka. Jag tror att det är det bästa sättet att förstå en miljö, att komma till den. Det har varit väldigt roligt att få höra om hur den här ön har förändrats med eller utan betande djur till exempel. Just det här med ekarna att mitt i den här blandskogen syns ekarna där de annars inte väljer att växa men när den var betad en gång i tiden var förutsättnignarna för ekarna andra. Nu har andra arter som gran och tall kommit in. Och diskussionen om man ska ta in mer djur för att förbättra ekens möjlighet till att fortsätta leva. Och inte bara Ängsö utan andra nationalparker som har en liknande historia att berätta om.

På vägen tillbaka till fastlandet reflekterar jag tillsammans med en fotograf över Kronprinsessans glädje, uppmärksamhet och intresse för naturen. Fotografen hade en gång haft förmånen att vandra ensam med Kronprinsessan och då ställt frågan om hon aldrig har en dålig dag. ”En dag ute är en bra dag” var hennes svar.

Det har Kronprinsessan fullkomligt rätt i.

Fakta/Life Restored

• Projektet bedrivs i nio län i samarbete mellan länsstyrelserna och Naturvårdsverket och ska säkerställa att viktiga livsmiljöer för vilda växter och djur finns kvar i framtiden.

• Ett mål är att ängs- och betesmarker bevaras inom nätverket Natura2000. Ett annat att sprida kunskaper och erfarenheter, samt skapa gynnsamma förhållanden för pollinatörer.

• I Stockholms län ingår sju Natura2000-områden i kustnära lägen: Bergbofjärden-Häverö prästäng, Fifång, Klubben, Sandemar, Tullgarn ost, Väsby hage och Ängsö.

• Naturen som ska restaureras är till stor del trädklädda marker med gamla träd exempelvis lövängar, skogsbeten och ek/hasselmiljöer.

• Projektet delfinansieras genom EU:s Life-program med drygt åtta miljoner Euro, totalt kostar projektet cirka 14,5 miljoner Euro.