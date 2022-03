Ljumt intresse för kärnöarna hos flera kommunpolitiker

I sista delen av serien om skärgårdens kärnöar ger våra politiker sin syn på hur kärnöarna kan utvecklas. Skärgårdsbornas intresseorganisation, Siko, ger alla kommuner underbetyg.

– Det viktiga är att vi får dem att förstå att skärgårdsborna är en tillgång och inte en belastning, säger Ulf Westerberg, ordförande i Siko.

Bostäder, skolor och trafik har länge hört till de hetaste frågorna för Skärgårdens intresseföreningars kontaktorganisation (Siko) och gör det fortfarande.

– Vi jobbar vidare för att få till fler bostäder liksom för att behålla de skolor som finns på öarna, säger Ulf Westerberg, ordförande i Siko, och fortsätter:

– Det finns också förhoppningar om att de ö-skolor som stängts ska öppna igen.

Det gäller framför allt Norrtälje där flera glesbygdsskolor stängts men även Värmdö liksom Ingmarsö.

Enligt Ulf Westerberg har man i Siko märkt en påtaglig försämring av trafiken efter den senaste stora upphandlingen.

– Nu är det entreprenören som bestämmer när och vart båtarna ska gå. Det avgörs inte av vad som är bäst för öborna utan vad som passar entreprenören, säger han.

Det går stick i stäv med de förbättringar som regionen talade om innan upphandlingarna startade, menar han.

– Det har uppstått en monopolsituation genom att de som kör båtarna också sitter i trafikledningen, säger Ulf Westerberg.

Trafikproblemen påtalar Siko vid varje möte med regionen och man har också lyft frågan på Regionala skärgårdsrådet. Där ska övergripande trafikfrågor diskuteras och det finns en ovilja mot att ge sig in i detaljfrågorna.

– Men det är dem vi måste prata om för att komma vidare, säger Ulf Westerberg som har en känsla av att politiken inte rår på tjänstepersonerna. Det är Trafikförvaltningen som styr.

När det gäller bristen på bostäder anser Ulf Westerberg att kommunerna måste ta ett större ansvar än de gör idag. Vilken typ av boende som är lämpligt skiftar från ö till ö.

– En del vill ha en viss slags hus, andra vill ha hyres- eller bostadsrätter. Det måste skräddarsys för de olika öarna och de lokala föreningarna måste driva frågan, säger Ulf Westerberg.

Genom sitt projekt Skärgårdsflytten kan Siko konstatera att det finns ett stort intresse för att flytta ut i skärgården liksom att man på flera öar välkomnar en ökad inflyttning.

Skärgårdsflytten fungerar som en inofficiell bostadskö och förhoppningen är att kommunerna ska uppmärksamma det växande intresset och arbeta för att skapa fler bostäder på öarna.

– Jobb finns det och till oss hör folk av sig som vill flytta ut men inte kan eftersom de inte har någonstans att bo, säger Ulf Westerberg.

Han vill inte lyfta fram någon av skärgårdskommunerna som ett föredöme.

– Ingen av dem är bra. Norrtälje har blivit bättre än den var för fyra år sedan medan Värmdö går åt andra hållet, säger Ulf Westerberg och fortsätter:

– Kommunerna är olika bra på olika frågor. Det viktiga är att vi får dem att förstå att skärgårdsborna är en tillgång och inte en belastning.

***

Frågorna vi ställde till alla kommunpolitiker:

1. Hur ser du på utvecklingen av kommunens kärnöar under din tid vid makten?

2. Är kommunen beredd att göra ytterligare satsningar på sina kärnöar? I så fall när, vad och hur mycket får det kosta?

3. Hur ska kommunen underlätta för att fler bosätter sig på kärnöarna så att skärgården kan överleva på sikt?

Malin Forsbrand (C), kommunstyrelsens ordförande i Vaxholm

1. Vi ser en ökad turtäthet med båtar och en ökad andel resande. Vi fick ju gehör hos regionen om att förlägga ett pendelbåtsförsök hit där Ramsö utgör en av bryggorna som trafikeras. Sysselsättningen på ön har ökat, fler har jobbat på distans under pandemin. Pendlingen till Ramsö, för att jobba, har ökat.

2. Vi vill förmå regionen att skapa ett gemensamt biljettsystem för alla båtar. Vi ska generellt underlätta för fiberdragningar och bredband, även på Ramsö om sådana initiativ väcks.

3. Bra turtäthet och underlätta för fiberdragning så att fler kan jobba på ön. Vi arbetar för att sjötrafikens tillgänglighet till replipunkten och Stockholm ska vara god. Bland annat pågår pendelbåtsförsöket som trafikerar ön och här jobbar vi för att få till en permanentning. Därtill finns det ett behov och önskan om mer kvällstrafik.

4. Vilka är Ramsös största utmaningar och fördelar som du ser det?

Fördelar är bland annat Ramsös placering i skärgården, jämfört med andra kärn-öar. Det medför att Stockholm är inom pendlingsavstånd med sjötrafiken och det är relativt nära till replipunkt Vaxholm där viss samhällsservice, handel och restauranger är lokaliserade. Här finns orörd natur och många grönområden. Här finns flera viktiga arbetsplatser som också är viktiga för hela skärgården i form av till exempel varv. Utmaningar är att få fler att vilja bosätta sig permanent på öar utan fast förbindelse. Samtidigt ser vi en trend att fler tillbringar mer tid i sina fritidshus, speciellt under pandemin då bland annat distansarbetet ökat.

Deshira Flankör (M), kommunstyrelsens ordförande i Värmdö

1. Vi har bedrivit ett aktivt påverkansarbete gentemot andra myndigheter som exempelvis Regionen. Jag har även personligen varit aktiv med att bedriva opinion emot förslaget om ny skärpning av strandskyddslagstiftningen som skulle slå hårt mot Stockholms skärgård där jag också bidragit till en rättvisande insikt om konsekvenserna för alla berörda inom regionen och landet. Vi har påbörjat naturreservatsbildningen för Horsten. Vi har lagt mycket resurser på utvecklingen av 9 hamnar med flera hundra fler båtplatser, avsaltningsanläggningar m.m genom projektet Seastop. Vi har ökat resurserna till infrastrukturstödet för skärgårdsskolorna. Vi har möjliggjort för gemensamhetsanläggningar för Vatten- och avlopp. Vi har medfinansierat Bredbandsutbyggnaden vissa om-råden. Vi har bedrivit ett antal projekt där vi har involverat skärgården på olika sätt, inom arbetet med KTH, Pelago och omlandsprojektet inför Nationalparksbildningen.

2. Det är inget som jag kan göra utfästelser om i förväg, utan varje situation och ärende behöver sin egen konkreta bedömning och ställningstagande.

3. Vi har lite mark som vi eventuellt kommer att markanvisa men det kommer inte att räcka då befolkningsunderlaget för samhällsservice behöver fler bostäder och där kan skärgårdsbor spela en viktig roll genom att utveckla sina fastigheter med fler bostäder.

4 Hur ser du på att Gällnö räknas som en kärnö av Region Stockholm men inte av kommunen? Finns det några skäl att inte peka ut Gällnö som kärnö?

Kommunen har fler kriterier än kollektivtrafik för att benämna ett område som kärnö, där utbud av samhällsservice och infrastruktur ska vara tillräcklig för att benämna det som kärnö.

Harry Bouveng (M), kommunstyrelsens ordförande i Nynäshamn

1. Vi har under min tid som KSO ”rivit av plåstret” som suttit och skavt i många år och som handlar om möjligheten att bilda egna fastigheter av de nuvarande arrendeställena. Här finns olika syn på detta, men det viktigaste för mig har varit att bryta det dödläge som varit under lång tid.

2. Öja kanske inte riktigt lever upp till den definition man egentligen tänker sig om en kärnö, men vi är givetvis glada för att regionen i och med sin klassificering ger ön RUFS-trafik, vilket underlättar för såväl boende som besökare. Öja är ett populärt besöksmål och vi stöttar detta med marknadsföring och näringslivsstöd.

3. En svår nöt att knäcka där kraften ändå måste komma från de som bor och verkar på Öja och där kommunen kan verka med t.ex. ovan nämnda stöd till näringsverksamheter och där besöksnäring torde vara huvudspåret för framtida utveckling, med tanke på öns lite speciella karaktär.

4. När bedömer du att markfrågan på Öja kan lösas och hur driver kommunen frågan?

Markfrågan bör vara löst under kommande år i och med att nödvändiga ändringar av redaktionell natur i detaljplanen är klara. Det handlar om att göra det möjligt att bilda fastigheter som därmed kan friköpas, men inte något tvång för de som vill ha det som nu.

Michaela Fletcher (M), kommunstyrelsens ordförande i Österåker

1. Ingmarsö tillsammans med grannön Husarö har haft en mycket positivt utveckling under det senaste decenniet där vi har en både fast befolkning men också en stark deltidsboende befolkning vilket inte minst blivit tydligt under pandemin där många har upptäckt de möjligheter som det innebär att bo och arbeta i skärgården. Vi har under de senaste åren gjort många satsningar tillsammans med de engagerade hel- och deltidsboende på Ingmarsö. Det rör sig bland annat om den nya gästhamnen som är delfinansierad av Österåkers kommun och EU, flera olika projekt kopplat till det unika kulturlandskapet med stöd bl a från Leader, nya skyltar för att markera intressanta platser på ön, bidrag för att uppdatera besökskartan och nu senast när ett enigt Kommunfullmäktige ställde sig bakom att medverka till finansieringen av en ny lada på Stiftelsen Norrgården för att säkerställa fortsatt jordbruksverksamhet på ön (stödet är villkorat lagakraftvunnet bygglov). Särskilt viktigt för att den positiva utvecklingen med många nya barnfamiljer som väljer att flytta ut är självklart barnomsorgen i form av pedagogisk omsorg i den gamla skollokalen.

2. Vi har ett mycket nära och gott samarbete med Byalaget, företag och enskilda på både Ingmarsö och Husarö för att skapa en hållbar utveckling på vår kärnö. Alltid aktuella frågor är sophanteringen från det rörliga friluftslivet, kommunikationerna med företrädesvis Åsättra, barnomsorg och skola och bostäder.

3. Genom att erbjuda en bra kommunal service även i skärgården, exempelvis vad avser tillgång till fiber, hemtjänst, barnomsorg, fungerande kollektivtrafik. Det är också viktigt att vi i kommunen kan identifiera på vilka områden det är möjligt att bygga nya bostäder för att underlätta för en ny generation att bosätta sig i skärgården.

Meeri Wasberg (S), kommunstyrelsens ordförande i Haninge

1. Jag ser att vi tagit flera viktiga beslut och försökt påverka andra organ för att skapa ännu bättre förutsättningar för att kunna bo, leva och verka på våra kärnöar. Vi har till exempel byggt färdigt en ny skola på Ornö och gjort en förstudie inför en tänkbar fördjupning av översiktsplanen eller om det skulle behövas något annat typ av dokument för att understödja fortsatt planering av utvecklingen på Ornö. Vi har också stöttat bredbandsutbyggnaden på Ornö genom kommunal borgen. Vad gäller Utö blev vi ju äntligen klara med vänthallen i Årsta Havsbad och har också lagt mycket energi på att understödja besöksnäringen genom direkta kommunikationsinsatser och genom arbetet inom ramen för Stockholm Archipelago.

2. Kommunen är beredd att fortsätta utreda förutsättningarna för att möjliggöra fler bostäder på våra kärnöar. Det är dock inte det lättaste eller snabbaste man kan göra bland annat med tanke på olika riksintressen och frågan om det viktiga dricksvattnet.

3. Det viktigaste kommunen kan göra är att säkerställa kommunens egen service till invånarna, exempelvis vad gäller tillgång till skola, det skulle jag säga är helt centralt för att människor ska kunna bosätta sig i skärgården. Men sedan är det viktigt att också försöka påverka andra aktörer som har stor betydelse när det till exempel gäller transporter av såväl människor som gods. Även om det talas mycket om möjligheten att kunna arbeta på distans måste det finnas möjlighet att ta sig i land för att uträtta olika ärenden av olika slag utan att vara tvungen att övernatta på fastlandet.

Skärgården har förgäves sökt Bino Drummond (M) KSO i Norrtälje samt Staffan Tjörnhammar (M) t.f. KSO i Norrtälje för att få svar på frågorna ovan.