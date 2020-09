Logistiken till öar med postlådor ett huvudbry

Jan-Ivar Askelin på Gällnö fick problem när han ville beställa böcker till sin postlåda. Varken Adlibris eller Bokus kunde skicka böcker till ön.

– Det är inte lätt att läska själen i skärgården, skriver han till Skärgården.

Näthandeln har ökat under coronapandemin men för öbor som saknar vägadress verkar det hela komplicerat. Först skickade Jan-Ivar Askelin efter böcker från Adlibris. Istället för att levereras till postombudet på Svartsö hamnade paketet på en spelbutik i Grantomta.

– En utflykt på sex timmar. Inte att tänka på för en så kallad riskperson, kommenterar han. Adlibris bad till slut om ursäkt och annullerade beställningen. Ett nytt försök att beställa böcker gjordes istället med Bokus.

– Det gick inte att beställa till postlådan på Gällnö därför att det inte finns några gator på Gällnö, säger Jan-Ivar Askelin.

Bokus har Postnord som distributör, men Bokus kundtjänst erkände att problemet ligger i deras nya logistiksystem som inte möjliggör leveransadress till boxadresser som inte tillhör ett företag. Ett problem de är medvetna om men inte har en lösning på i nuläget.

– En konsekvens är till exempel att det inte går att beställa kurslitteratur ut till skärgården.

En fråga är naturligtvis varför Bokus – och förmodligen även andra i samma bransch – skaffar ett logistiksystem som inte fungerar?

Sara Hildingsson, logistikchef på Bokhandelsgruppen som äger bland annat Bokus och Akademibokhandeln, menar att detta är en fråga för Postnord.

– Det vi kan säga är att våra paket följer den vanliga postgången. Om paketet kan skickas med direktutlämning (direkt till brevlådan) går det ut med brevbärare eller lantbrevbärare. Ombudspaket, som inte kan delas ut direkt i brevlådan, skickas till närmsta ombud, säger hon.

Men enligt Postnord ska det inte vara några problem med så kallade samhällsboxar – boxadresser för privatpersoner – som inte är ovanligt på öar.

– Det finns inget i våra system eller avtalsvillkor som hindrar leverans. Vi kontrollerade om det fanns problem i vårt produktvillkor, men vi levererar både varubrev och Mypack till samhällsboxar. När e-handlarna har sin checkout finns ingen koppling till vårt IT-system, det finns inget hos oss som hindrar köpet att gå igenom, säger Henrik Ishihara på Postnords pressavdelning.

Fakta/Så mycket mer handlar vi på nätet

Under årets första sju månader har e-handelns ökning fått effekt hos Postnords ombud som totalt haft 3,5 miljoner fler kundmöten jämfört med samma period 2019. I juli 2020 ökade näthandeln med 45 procent jämfört med juli 2019. Under våren har vissa dagar haft paketvolymer som tidigare bara uppmätts under jul och högsäsong.